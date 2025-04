El referente del Frente Patria Grande Juan Grabois fue atendido este jueves por un malestar en una sala de guardia del hospital Cemic, en el barrio porteño de Saavedra, donde le realizaron controles de salud. Desde su entorno negaron que haya sido internado, como había circulado en redes sociales.

"Solo fue a la guardia porque se sintió mal y le hicieron un estudio", consignaron y aclararon que tras el control, fue dado de alta y se dirigió hacia su domicilio particular.

Por la noche, el mismo Grabois emitió un comunicado a través de sus redes, titulado "Parte médico", en el que defendió al sistema de salud público del país, precisó que acudió al mencionado centro de salud por un "dolor en el pecho" y respecto a los rumores sobre su estado de salud, expresó: "El diagnóstico coronario que gente inescrupulosa y sin límites éticos filtró y difundió preocupando a mis familiares, amigos y compañeros es completamente falso. Todos los estudios me dieron bien".

Aprovechó para reconocer a "los trabajadores de limpieza, camilleros, kinesiólogos y enfermeras que son el corazón del sistema de salud aunque los traten como personal de segunda"; y a los médicos "que no se creen miembros de una casta superior y tratan dignamente a sus pacientes y compañeros de trabajo".

Concluyó el mensaje el dirigente social, agradeciendo a quienes se preocuparon por su estado de salud. Y cerró: "A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro. Insisto, estoy muy bien, pero si así no lo fuera, por cada uno de nosotros que se vaya van a nacer miles. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca".

Fuente: NA