En el marco de una gira por Latinoamérica y la grabación de su nuevo álbum, la agrupación belga "Sónico" se presentará el sábado 19 de abril en el Teatro del Libertador, en el marco del ciclo Pro Arte, y el domingo 20 en el Teatro Municipal de Río Cuarto.

Fundado en 2015 en Bruselas, "Sónico" se ha consolidado como un referente internacional en la reinterpretación del tango de vanguardia. Sus presentaciones combinan investigación histórica y excelencia musical. Desde su creación, la agrupación ha rescatado y transcrito más de 70 obras del revolucionario compositor argentino Eduardo Rovira, a partir de manuscritos y grabaciones no comerciales.

"Sónico" está integrado por Lysandre Donoso (Francia) en bandoneón; Stephen Meyer (EE. UU.) en violín; Alejandro Schwarz (Argentina) en guitarra; Ariel Eberstein (Argentina) en contrabajo; e Ivo De Greef (Bélgica) en piano.

En 2025, el grupo está celebrando una confluencia de aniversarios: los 100 años de Eduardo Rovira y los diez años de trayectoria del grupo, único en el mundo dedicado a preservar y reinterpretar su obra.

En este marco, "Sónico" realiza la gira "ROVIRA 100", que recorrerá Argentina y Chile entre el 17 de abril y el 5 de mayo de 2025.

Durante la gira, el trabajo de recuperación del patrimonio realizado por "Sónico" será declarado de interés por la Legislatura Porteña.

Rovira y "Sónico"

Eduardo Rovira (1925-1980) fue un compositor y bandoneonista argentino, clave en la creación del "tango moderno". Frecuentemente comparado con Astor Piazzolla, Rovira exploró caminos radicalmente originales dentro del género, integrando elementos experimentales y desafiando las tradiciones establecidas.

Aunque su música cayó en el olvido tras su muerte, la labor de "Sónico" ha logrado redescubrir, interpretar y reivindicar su obra. Según el propio Piazzolla: "Hubo un tiempo en que Rovira fue más revolucionario que yo."



Rovira falleció en 1980, a los 55 años.

Diez años de rescate y vanguardia

El ensamble "Sónico" ha lanzado cuatro álbumes:

● "Eduardo Rovira: La Otra Vanguardia" (2018)

● "Eduardo Rovira: Inédito e Inconcluso" (2020)

● "Piazzolla - Rovira: The Edge of Tango" (2021)

● "Five, Six, Seven, Eight... The Edge of Tango Vol. 2" (2024)



Su próximo álbum será grabado en Buenos Aires durante la gira. En el mismo, que se titulará "ROVIRA 100", "Sónico" explora los últimos dos trabajos icónicos de Rovira: “Sonico” (1969) y “Que lo Paren” (1975).

Tras la gira Sudamericana, "ROVIRA 100" será presentado con una experiencia de concierto única que incorporará anécdotas y material visual de sus 10 años de recorrido.