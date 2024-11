ARCA definió los montos a partir de los cuales pondrá la lupa sobre las transferencias bancarias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, definió a partir de qué montos pondrá la lupa sobre las transferencias entre cuentas propias, ya sea entre cuentas bancarias o entre una cuenta bancaria y una billetera virtual, que son cada vez más utilizadas por los contribuyentes.

Qué tiene en cuenta ARCA para investigar a un contribuyente

Superar los límites permitidos sin justificación: Una de las alertas que tiene en cuenta ARCA son las transferencias de dinero entre cuentas propias que exceden los límites establecidos por el organismo recaudador sin tener una justificación válida. Si esto ocurre, es probable que se inicie un control exhaustivo. En el caso de personas sin ingresos formales declarados, el límite es de 400 mil pesos en movimientos de ingresos y egresos entre cuentas propias. Superar esta cifra sin respaldos adecuados puede hacer que el organismo inicie una inspección para determinar el origen de los fondos.

No justificar el origen de los fondos: Otra clave que despierta la atención de ARCA es no tener siempre un respaldo documental sobre el origen de los fondos transferidos. Este punto aplica incluso para movimientos entre cuentas propias. Si no se tiene esta documentación, tanto el banco como el ente recaudador pueden solicitar una justificación, especialmente si el contribuyente no tiene ingresos formales o declarados.

Declarar transferencias superiores a 700 mil pesos: Uno de los mayores inconvenientes que puede surgir es no declarar transferencias que superen los 700 mil pesos. La normativa establece que cualquier transferencia que sobrepase este monto debe estar respaldada por ingresos declarados y, de no ser así, se debe informar al nuevo organismo. Si este paso no se cumple, se corre el riesgo de que se inicie una investigación.

Responder a tiempo a las solicitudes de bancos o fintechs

Es fundamental prestar atención a las solicitudes de las entidades financieras, como bancos o fintechs, que puedan pedir una justificación del origen de los fondos transferidos. No responder a tiempo o no proporcionar la documentación adecuada puede derivar en la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Documentación que puede solicitar ARCA

ARCA puede pedir distintos documentos para respaldar las transferencias entre cuentas propias. Estos incluyen:

Boletas de compra y venta.

Documentos que acrediten la venta de acciones o una empresa.

Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.

Facturas de los últimos meses.

Constancia de monotributo.

Certificado de fondos emitido por un contador público.