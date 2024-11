"Argentina no puede estar sin un Presupuesto por segundo año consecutivo", expresó la banca que lidera De Loredo.

"Argentina no puede estar sin un Presupuesto por segundo año consecutivo", expresó la banca que lidera De Loredo. Foto ilustrativa: X de Diputados UCR

A través de un comunicado, titulado "Argentina debe tener un presupuesto", el bloque radical de Diputados le pidió al Gobierno de Javier Milei que no clausure la discusión del Presupuesto 2025 y que convoque a sesiones extraordinarias para aprobar la iniciativa que establece los gastos y recursos para el 2025.

De esta manera, la bancada que preside Rodrigo De Loredo salió al cruce de la decisión del Gobierno de suspender ese debate, debido a la falta de acuerdo con los gobernadores.

"Tenemos el compromiso de trabajar por un presupuesto equilibrado y que respete el déficit cero. Argentina no puede estar sin un Presupuesto por segundo año consecutivo", subrayó el mensaje.

El Gobierno debe convocar a sesiones extraordinarias para tratar el #Presupuesto2025



Comunicado 👇 pic.twitter.com/AUZroHOCb5 — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) November 19, 2024



En ese sentido, el radicalismo le reclamó al Gobierno a que "convoque a sesiones extraordinarias para que, en el marco del diálogo y el consenso, podamos sancionar una Ley de Presupuesto para que el año que viene nuestra economía tenga una hoja de ruta que le dé previsibilidad".

Por su parte, fuentes del Gobierno de Javier Milei sostuvieron este martes que intentarán negociar el proyecto de Presupuesto 2025 y no descartaron llevarlo a sesiones extraordinarias, aunque advirtieron que "no hay plata y no tenemos los 3.700 millones de dólares que piden los gobernadores".

Fuente: NA

Noticias relacionadas: