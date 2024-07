Lacalle Pou criticó a Milei por faltar al Mercosur: "Acá deberíamos estar todos los presidentes"

El presidente de Uruguay no dejó pasar el faltazo de su par argentino, quien eligió no concurrir para no cruzarse con el brasileño Lula Da Silva. El mandatario argentino no asistió a la Cumbre y resolvió utilizar las mismas fechas para encontrarse en Camboriú, Brasil, con Jair Bolsonaro.