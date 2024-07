La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) está en estado de alerta, por el atraso que se registran los trabajadores y trabajadoras del transporte urbano de pasajeros en el pago del aguinaldo, e incluso en los salarios de junio.

Los trabajadores realizarán este jueves una asamblea, en la que podrían determinar medidas de fuerza. Las empresas advirtieron que no pueden completar el pago de los haberes de junio ni del aguinaldo que adeudan.

Lo confirmó Claudio Luna, el secretario Gremial del sindicato que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del transporte interurbano. En declaraciones a Radio Universidad, confirmó que la asambleas convocada para este jueves definirá los pasos a seguir, que podría ser un paro de actividades en el servicio de inbterurbanos en toda la provincia.

En tanto, Alejandro Ugalde, asesor letrado de la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), confirmó los atrasos y denunció el profundo déficit que tiene hoy el sistema, señalando como una de las causas los atrasos del gobierno en el pago de los programas sociales, el subsidio a la demanda que rige en la provincia de Córdoba.

El vocero del sector empresario, dijo a Radio Universidad reconoció que "se está pagando parte de los sueldos y que se debe buena parte del aguinaldo".

"La situación sigue siendo complicada, como hace varios meses. Se está trabajando en una mesa técnica, pero soluciones no se encuentran. Cada una de las empresas va a pagar hasta lo que tenga. Hemos propuesto al Estado, que el subsidio que se hace a la demanda, por todos los programas sociales (boleto educativo, boleto obrero, discapacidad) sean pagados en débida forma", sostuvo el reprresentante de la FETAP.

Y continuó: "Seguimos con un déficit muy grande en el sistema, que se ve en las unidades que no se renueven, en las unidades que se rompen, en el sistema que no funciona, en el sistema que cada vez hace menos cantidad de kilómetros, y una solución de fondo hasta ahora no tenemos. Hay un déficit de más de 4.000 millones de pesos por mes, en relación al costo que está reconocido por el Ersep y la producción real del sistema por kilómetros".