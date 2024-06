El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el plan económico ingresa en una segunda etapa, y que busca reducir los intereses que paga el Banco Central.

"Ya estamos en la segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el BCRA paga", dijo el funcionario.

Además, Caputo aseguró: "No estamos enamorados del cepo cambiario, lo vamos a levantar en la tercera etapa del plan de recuperación, aún no hay fecha".

"Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez para que de alguna manera deje de haber ansiedad sobre cuándo va a ser la salida del cepo cambiario", señaló el funcionario respecto a las restricciones que tiene hoy el mercado cambiario.

El titular del Palacio de Hacienda, ofreció una conferencia de prensa, junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Caputo, evitó precisar en la tarde de este viernes cuánta plata le pedirá la Argentina al FMI en el próximo acuerdo, y señaló que la negociación "recién empieza".

El ministo también destacó el comunicado emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destacar la aprobación de la Ley Bases y el paquete tributario.

Tambié insistió en que "aún no hay fecha para la salida del cepo" y ratificó que se bajará la alícuota del impuesto PAIS una vez que empiece a ingresar más plata por la reforma impositiva.

"Estamos en la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión no voy a decir cero, sino a cerrar la segunda canilla de emisión", dijo Caputo.

Este viernes, más temprano, el presidente Javier milei confirmó que Federico Sturzenegger, por fin estará al frente de un ministerio. Son conocidas las profundas diferencias que el ministro Caputo tiene con el ex presidente del Banco Central. De ahí que no pasó desapercibido, que en la conferencia de prensa Santiago Bausili se haya referido específicamente a las Letras del Banco Central (Lebacs), como el origen del problema e insistir en que es algo a desactivar. El ideólogo de ese instrumento en 2001 no fue otro que Sturzenegger.

Desde ya que se insistió durante la conferencia de prensa con "la peor herencia de la historia", al referirse al estado en que recibió este gobierno el país. Claro que nada dijo sobre su responsabilidad en el megaendeudamiento que dejó su gestión, con una cifra récord de 40 mil millones de dólares de deuda contraída con el FMI.

El mercado reaccionó con bajas

A pesar de la aprobación de Ley Bases y el paquete tributario, el mercado presentó bajas este viernes, reaccionaron en forma negativa.

Las acciones y bonos argentinos cerraron con mayoría de bajas, tanto en Wall Street, como en la bolsa porteña.

La Cámara de Diputados avaló esta madrugada la Ley Bases y un paquete fiscal impulsados por el presidente Milei para iniciar profundos cambios prometidos en la campaña electoral. Pero, en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica, a pesar de la señal dada por la aprobación de las normas consideradas claves por el gobierno de Javier Milei, el mercado parece reclamar ahora "mayores certezas".

Los bonos en dólares, que habían arrancado la jornada con subas moderadas, cerraron con mayoría de retrocesos. El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subió hasta los 1.456 puntos básicos. Las bajas de los títulos soberanos estuvieron lideradas por el Global 2035 (-3,2%); y el Global 2038 (-2,6%).

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval bajó 1,5%, luego de merodear su marca récord de 1.665.774,43 puntos intradiarios anotados a inicio de mes. Los principales descensos entre las acciones líderes fueron para Central Puerto (-4,1%), Grupo Financiero Galicia (-2,6%), y Telecom (-2,5%).

Fuente: NA

