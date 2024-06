Se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Foto: @SenadoAR

20.37 El oficialismo dispuso más cambios en el RIGI

El Gobierno nacional efectuó una serie de nuevas modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lo hizo en el recinto del Senado el miembro informante y titular Provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

18.12 Carolina Losada denunció la violencia, pero se la adjudicó a los manifestantes

La senadora nacional de la UCR denunció “la violencia” de los manifestantes, por los incidentes que produjeron fuera del Congreso en rechazo a la ley Bases, y habló de “un nivel de barbarie” incompatible con la democracia.

17.38 Rechazan moción de Wado de Pedro para interrumpir la sesión por los incidentes

El pleno del Senado votó a mano alzada y no diolugar a la moción planteada por el senador de Unión por la Patria, para entrar en un cuarto intermedio y decida la integración de una comisión de legisladores para acercarse a la movilización y evaluar in situ los graves incidentes entre manifestantes y uniformados. A los gritos, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no quiso en una primera instancia dar lugar a que se votara la iniciativa y explicó que cualquier senador podía levantarse de sus bancas y salir a la calle sin necesidad de interrumpir la sesión.

16.43 Juan Marino, afirmó que la movilización en el Congreso contra la Ley Bases “es muy importante”

El diputado Nacional de Unión por la Patria (UxP), Juan Marino, afirmó que la movilización en el Congreso contra la Ley Bases “es muy importante”, ya que la normativa que impulsa el oficialismo busca "llevar a la quiebra a la industria nacional en beneficio de algunos monopolios extranjeros", en referencia al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), uno de los puntos más controversiales del proyecto.

Asimismo, Marino criticó a los gobernadores que “pacten” para votar a favor de la ley, ya que estarían "traicionando a sus provincias”. “Eso de que llegó (Guillermo) Francos al Gabinete y abrió la mano y va a restablecer la obra pública es una ilusión falsa”, sostuvo el legislador en el móvil de la 750.

Para el diputado de Unión por la Patria, es muy importante que haya una “oposición unida y mayoritaria” para ponerle “un límite constitucional a Javier Milei”.

16.05 Wado de Pedro pidió suspender la sesión para proteger al pueblo de la represión

Eduardo "Wado" de Pedro, senador de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, pidió una “moción de orden" durante el debate de la Ley Ómnibus para "constituir una comisión y ver qué es lo que está sucediendo" en los alrededores del Congreso "y para tratar de frenar la represión que hay a los manifestantes que fueron en paz a expresarse".

La vicepresidenta Victoria Villarruel le advirtió que "la moción de orden no existe", tras lo cual comenzó un intercambio a los gritos en el que De Pedro le recordó que la moción sí fue solicitada, a lo que ella respondió: "el que se quiera retirar, que se retire, nadie se lo impide".

"Yo hice una moción y usted es la viepresidenta de la nación de un sistema democrático y republicano", insistió De Pedro. Para intentar destrabar la discusión, Eduardo Vischi, senador de la UCR por Corrientes, propuso elegir dos personas por bloque que vayan a ver qué está ocurriendo afuera del Congreso, sin necesidad de llegar a una moción.

14.33 Kicillof: "No hay un solo artículo en el proyecto que se está tratando en el Congreso que beneficie a nuestro pueblo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó en contra de la Ley Bases: "No hay un solo artículo en el proyecto que se está tratando en el Congreso que beneficie a nuestro pueblo, a la producción o la industria. Además pretende darle superpoderes al Gobierno para profundizar sus políticas de ajuste y destrucción".

En sus redes sociales, el mandatario provincial aseguró que el proyecto del Gobierno "significa la pérdida de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio y de la posibilidad de que las y los bonaerenses puedan construir un futuro mejor".

14.14 Brutal represión en el Congreso a manifestantes

Con gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo represivo de Bullrich y lastimaron a quienes estaban manifestándose en contra del proyecto del Ejecutivo que se debate en el Senado.

Gendarmería comenzó a reprimir con un camión hidrante a las organizaciones sociales, entre ellas UTEP, Movimiento Evita, MTE y Somos Barrios de Pie.

Minutos después, el vehículo de la Gendarmería se retiró y lo reemplazó un camión hidrante de la Policía Federal, mientras continuaba la represión con balas de goma y gas lacrimógeno

14.08 La senadora nacional por Neuquén Lucila Crexell fue denunciada por el delito de "cochecho"



La senadora nacional por Neuquén Lucila Crexell fue denunciada por el delito de "cochecho", tras que se conociera que aceptó un cargo como representante argentina en la UNESCO en la previa a la votación de la Ley Bases en el Senado. En abril, la misma senadora había votado en contra del DNU 70/2023.



13.40 El Gobierno retiró de la ley Bases el fin de la moratoria previsional

En un intento de conseguir mayores apoyos en el Senado, el Gobierno retiró del texto de la Ley Bases el capítulo previsional que eliminaba la moratoria previsional.

La propuesta inicial de La Libertad Avanza perjudicaba a aquellas personas -principalmente a las mujeres- que cumplieron 60 o 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

13.26 Pablo Moyano: "Ojalá se rechace la ley, sino retornará la Banelco"

El secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, pidió a los senadores que rechacen la Ley Bases que se trata en el Congreso y aseguró que, en caso de aprobarse, retornará "la Banelco".

Lo hizo desde la movilización convocada por la central en rechazo al proyecto oficialista donde sostuvo: "Esperemos que la conciencia de los senadores que llegan con los votos de los trabajadores defiendan los derechos de los laburantes".

El sindicalista pidió a los senadores que voten en contra de la ley y denunció al Gobierno de Javier Milei de "presionar" a los gobernadores mediante la concesión de obra pública "para conseguir el voto que le falta".

12.40 Preocupación de los y las manifestantes por la fuerte presencia policial

La referente de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, señaló por la 750 su preocupación por el fuertísimo despliegue policial que hay en las inmediaciones al Congreso donde miles de personas se están manifestando de manera pacífica.

“Lo que se ve es bastante evidente. Hay un despliegue muy grande de las distintas fuerzas federales y se están preparando para cuando empiece la sesión. Esperamos que no sea como cuando se trató la ley ómnibus”, dijo.

Y, sobre aquella fatídica jornada, recordó: “El balance no ha sido bueno. Hubo represión, hubo muchos heridos. Hugo gases que son muy irritantes. Yo misma fui víctima”.

Por eso, dijo: “Esperemos que esta vez podemos expresarnos, porque es el derecho entre los derechos. Es lo básico de la democracia, lo que lo distingue de una monarquía. Sobre todo cuando se trata una ley como la Ley Bases que es trascendental para los destinos de la patria”.

12:20 Milei habla ante empresarios en la edición 2024 de ExpoEFI

El Presidente hizo un repaso de los 6 meses de su gestión, cuestionó la herencia recibida, y reiteró que mantendrá a capa y espada el rumbo económico fijado por su gobierno. "Me van a tener que sacar muerto de la (Casa) Rosada para quebrar el déficit fiscal", afirmó.

Sobre el final de su exposición, se refirió a la Ley Bases —que está siendo tratada en la Cámara Alta— . Dijo que si esta norma es aprobada, será la "reforma estructural más grande de la historia argentina", superando a la reforma realizada por el gobierno de Carlos Menem.

"Si la Ley Bases sale, es cinco veces más grande que la reforma de Menem, la más grande de la historia argentina. Y si a eso se le suma el DNU es 8 veces más grande", aseguró.

12 Martín Lousteau (UCR) cuestionó el proyecto y anticipó su voto en contra de la ley tal como está

El senador Martín Lousteau, que fue clave para que el oficialismo lograra el quórum, adelantó que votará en contra de la Ley Bases y defendió su dictamen de minoría.

"Queremos que lleguen las inversiones pero no a costa de que se regale el país", aseguró, además cuestionó algunas acciones del Gobierno en materia social y económica.

“Con la ley bases está pasando como con el DNU, la gente está a favor o en contra. Se toma como un símbolo, pero no trabajamos el contenido. Tenemos que recuperar el espacio para pensar un poco más en profundidad que en blanco y negro”, reflexiona @GugaLusto pic.twitter.com/e0sXBuEq0b — Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 12, 2024

11:50 Guadalupe Tagliaferri (PRO), anticipó voto en general, pero pidió algunos cambios



La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri se refirió al poroteo de la ley Bases y aseguró que todo indica que será la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, la que va a terminar desempatando la votación en general.

En tanto, sobre su posición, aseguró que será positiva en general, pero con cambios en los incisos particulares: “Hay algunas modificaciones con las que estoy de acuerdo y otras no, por eso firmé el dictamen en disidencia para discutir el articulado”.

“Yo voy a pedir algunas modificaciones en el RIGI, algunas cuestiones en el blanqueo de extranjeros, de testaferros. Iremos viendo cada una de estas cosas”, aseguró sobre el debate que ya comenzó.

Luego, finalizó: “Creo que Milei tiene que tener facultades delegadas. Han sigo restringidas. Empezó teniendo nueve emergencias, por dos años, y se trabajó en Diputados. Hoy son cuatro emergencias y es una facultad por un sólo año”.

11.30 El Gobierno achicó la lista de las empresas públicas sujetas a privatizar

El Gobierno eliminó a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio Nacional del paquete de empresas sujetas a privatización.

De esta manera, aglomera más voluntades a su favor para encaminar la votación en general del mega proyecto, que ya se debate en el recinto del Senado.

10:14 El Senado inició el debate de la ley de Bases y el paquete fiscal

Con los números justos para el quorum, el Senado de la Nación inició este miércoles pasadas las 10 el debate en el recinto de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos mega proyectos promovidos por la Casa Rosada en el inicio del mandato del presidente Javier Milei. De tener la luz verde de la Cámara alta, deberán regresar a la Cámara de Diputados por las modificaciones que sufrieron durante el tratamiento en comisiones.

Tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según quedó diagramada la discusión en el hemiciclo senatorial durante la reunión de labor parlamentaria que encabezó el lunes la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de los bloques.

En el cónclave, los presidentes de los espacios acordaron que tendrán 10 oradores por bloque en el tramo que comprenderá la ley de Bases. El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta realizada por el oficialismo.

Es decir, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa), se repartirán los 10 discursos de un total de 33 senadores que componen ambos espacios. Por otro lado, en el paquete fiscal la lista de oradores se reduce a 5 por bloque con la misma lógica que en Bases.

A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques y miembros informantes. A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara baja durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado. "Si amerita va a haber", sostuvo a NA una de los protagonistas de la reunión.

En este contexto, se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Por lo tanto, el proceso de votación se extendería hasta el final del miércoles. Este escenario resalta la idea de un eventual cuarto intermedio que se retomaría con el debate del paquete fiscal el jueves.

