El Gobierno respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por su "trabajo increíble" y afirmó que "es falso que se estaban venciendo" los alimentos almacenados.

"La ministra Pettovello no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un Ministerio tan complicado con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En conferencia de prensa, el funcionario nacional afirmó que la titular de la cartera social "está haciendo un trabajo increíble".

Al ser consultado sobre los vencimientos de los alimentos almacenados, Adorni señaló: "El cronograma (de entrega) no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de junio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche. Harina, vencimiento 25 de junio".

"Es falso que se estaban venciendo. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril", expresó.

Fuente: NA

Noticia relacionada: