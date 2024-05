Este miércoles se reunió la comisión de Cultura, Educación y Turismo del Concejo Deliberante. Entre otros temas, se destacó el tratamiento del proyecto para establecer un "Régimen de Alfabetización Emocional" en las escuelas, con el fin de incluir contenidos de educación emocional en el sistema educativo municipal.

Los proyectos quedaron en estudio, y fueron iniciados por Jessica Rovetto Yapur y Soher El Sukaría.

Ambas iniciativas se trataron en conjunto. La concejala Yapur, al fundamentar el proyecto, expresó: "Se pretende incluir la educación emocional brindando a los jóvenes contenidos para que desarrollen herramientas para abordar problemas como la violencia, las adicciones, la ludopatía, la depresión, el suicidio, y además mirar de un lado positivo dándoles herramientas para un futuro con habilidades sociales de proactividad y trabajo en equipo. Mi ambición es incluirlo como currícula. Lo venimos trabajando con Lucas Malaisi que lo ha logrado implementar en otras provincias".

Por su parte, Soher El Sukaría dijo que el proyecto fue presentado en su momento en la Legislatura y nunca fue tratado. Agregó que en Buenos Aires visitó Fuerte Apache y los docentes daban educación emocional. "Las familias participaban los sábados y ese proceso de aprendizaje hizo que la convivencia en la zona cambiara y dio un giro cien por ciento", señalo.

Especialistas participantes

Los concejales asistentes, escucharo la exposición de Lucas Malaisi (posgrado en psicoterapia gestáltica, director Académico y presidente de Educación Emocional en Argentina), autor del proyecto de ley de Educación Emocional en varias provincias y a María de los Ángeles Bustos, diplomada en Educación Emocional y Coach Ontológico.

Malaisi explicó: "La educación emocional es esparcir prácticas saludables, no es estratégica terapéutica, a eso lo hacen los profesionales. Requiere una formación en el ámbito educativo y es muy bien recibida por todos los educadores, a diferencia de lo que pasó con la ESI que no fue bien recibida y lamentablemente no está en todas las escuelas".

Bustos agregó que "la educación emocional comienza desde que nos despertamos, tomamos un rato para saber cómo nos sentimos, cómo estamos con la energía para salir al mundo". La licenciada dijo que la educación emocional "es cuidarnos entre todos, aprender a amarnos y poner ese valor en el otro, poder verme en el otro, educar para la paz, poner en práctica nuevas herramientas y aprendizajes, nuevas habilidades sociales. La escuela de hoy es un encuentro con los otros".

La concejala Laura Vilches intervino en defensa de la ESI (ley de Educación Sexual Integral): "Nadie puede dudar de la importancia de las emociones y el reconocimiento vital del ser humano. Difiero y no creo que la ley ESI en sus casi 20 años de existencia haya fracasado. La ley existe desde 2006 y soy docente desde 2008 y gracias a los docentes pudimos poner en palabras el Ni una menos, ni una muerta más, en un gremio como el docente, donde la mayoría somos mujeres".