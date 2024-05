"Me están desmintiendo todo lo que a mí me costó tanto me costó denunciar", manifestó Rakauskas.

En la noche de este domingo, Melody Rakauskas, quien denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual, brindó una entrevista a LN+, en la que brindó detalles sobre los hechos que narró a la Justicia. Además, denunció que tratan de estigmatizarla para desacreditar su testimonio y expresó que teme por su vida.

"Me están desmintiendo todo lo que a mí me costó tanto me costó denunciar", manifestó Rakauskas, quien relató que su ex pareja la habría presionado para que se entrevistara con Espinoza; a quien recibió tres veces en su domicilio.

La denunciante aseguró que cuenta con registros de cámaras de seguridad y telefónicas, que incriminan al Intendente del populoso partido bonaerense. “Están las grabaciones de cada cena que él estuvo en mi casa y se puede comprobar todo con su propia voz”, indicó.

Rakauskas explicó que realizó las grabaciones por el miedo que le generaba la situación. Y dio a entender, aunque sin afirmarlo tajantemente, que sospecha que su ex pareja la "entregó" a Espinoza: “Mi pareja siempre estaba tratando de apoyar lo que Espinoza hacía, no lo contradecía nunca, al contrario, parece que lo estaba probando y yo me sentía en el medio de dos personas con poder”.

Según contó en la citada entrevista, desde que formalizó la denuncia, siente que la tratan de estigmatizar y de "ensuciar" la causa. “Se trató de estigmatizarme para justificar un abuso sexual. Eso es gravísimo. Cuando le dije al señor Fernando Espinoza ‘no me toques’, se lo dije muy clarito: ‘No quiero que me toques, no me toques. Salí de encima mío’”, completó, sobre el abuso aludido.

