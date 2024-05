Con el promocionado Pacto de Mayo frustrado, sin las firmas de los gobernadores, y paralizado ante el naufragio de la Ley Bases en el Senado, el presidente Javier Milei se prepara para visitar este sábado la Ciudad de Córdoba en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

El mandatario nacional de ultra derecha cambió el eje de su llegada a la Docta y se presentará este sábado a las 14 horas en la Plaza San Martín para dar una demostración de fuerza en las calles. “La Oficina del Presidente convoca a la ciudadanía a celebrar el Día de la Patria en un nuevo Cabildo Abierto”, fue una de las premisas que informaron en las últimas horas desde las cuentas oficiales de la Casa Rosada.

Córdoba, cuna de la Reforma Universitaria y del Cordobazo, viró en los últimos años a la derecha y hoy es un destino clave para Milei. Es la segunda provincia en cuanto a cantidad de electores (8,66%) a nivel nacional mientras que también se trata del reducto en donde el libertario cosechó el demoledor 74% de los votos en el balotaje que lo catapultó al poder.

Seis meses después, volverá en condición de Presidente por primera vez y, en medio de la retracción económica, la militancia prepara un marco partidario para revalidar su arraigo con la palanca de la fecha patria. “Estamos organizando la juventud libertaria con presencia en toda la provincia y el sábado vamos a ir con una gran caravana a recibir al presidente”, promete un armador territorial cordobés.

Entre los alfiles de La Libertad Avanza (LLA) se encuentra el flamante jefe del bloque de diputados, Gabriel Bornoroni. Oriundo de Córdoba, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República Argentina (FECAC) saltó a la primera plana cuando reemplazó a Oscar Zago (MID) en la conducción de la bancada oficialista en la Cámara Baja a principios de abril. En paralelo, el cambio también estuvo asociado a la ingeniería de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, de consolidar el sello como partido de alcance nacional. El primer paso fue la Ciudad de Buenos Aires, el siguiente podría ser la provincia de Córdoba y con Bornoroni a la cabeza.

“Como cordobés puedo decir que la expectativa es excelente. Milei es la voz de la gente que se cansó de que le metan la mano en el bolsillo. Yo calculo que más del 80% fácil en Córdoba lo apoya actualmente”, cuenta Cristian, chofer de taxi y fiscal de LLA en la última elección. “Nunca antes me había vinculado así con la política. Yo siempre me negué a votar: prefería pagar la multa o impugnar. Pero desde que apareció Milei me siento realmente representado por primera vez y creo que a muchos cordobeses le ha pasado lo mismo que a mí”, concreta y cierra: “El que cree que Milei va a aflojar en algún momento, se equivoca”.

Todavía no está definida la comitiva que va a acompañar al Presidente. Se da por descontado la presencia de su hermana Karina Milei, del vocero Manuel Adorni e incluso del diputado José Luis Espert, cuyo protagonismo ha crecido en el último tiempo, a los que se añadirían representantes ministeriales como Guillermo Francos (Interior). En el tablero local, a Bornoroni se le suma Agustín Spaccesi, ex candidato a gobernador de Córdoba y hoy legislador provincial, secundados por organizaciones militantes en crecimiento, como la Agrupación Liberal Alberdi, de corte universitario, y vecinos o votantes de Milei no caracterizados. En cambio, aún no está confirmada la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los cortocircuitos con Llaryora y el reclamo del intendente de Córdoba Capital

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha cuestionado la incertidumbre por la que navegó la llegada de Milei a su provincia. En ese sentido, le reclamó al Gobierno Nacional “bajar el nivel de improvisación” mientras aumentaban los rumores de cancelar el Pacto de Mayo. Con la confirmación, el mandatario oriundo de la ciudad de San Francisco comandará por la mañana un acto propio en Río Cuarto con la presencia de intendentes cordobeses y el tradicional desfile cívico- militar. Al mediodía, se espera que retome la vuelta y se encuentre con el Presidente en la Capital, un encuentro al que se sumará Daniel Passerini, intendente de la Capital.

Passerini calificó “de atropello” la quita de subsidios en materia de transporte de Nación al Interior. Incluso, junto a otros 22 jefes municipales de principales ciudades de todo el país, entre los que se encuentra Pablo Javkin (Rosario), el próximo 4 de junio irán al Congreso de la Nación para reunirse con bloques de diputados y senadores para intentar resolver por la vía parlamentaria el conflicto. La Ciudad de Córdoba tiene una de las tarifas del boleto de colectivo más caras de todo el territorio nacional. En lo que va del año, el transporte interurbano lleva un aumento acumulado que supera el 270% y ya se prevén nuevos incrementos en el corto plazo.

Incluso, se llegó a dudar en algún momento sobre la presencia de Passerini, que en las últimas horas mantuvo una gira internacional por Italia, donde fue recibido por el Papa Francisco en la sede del Vaticano. Sin embargo, el propio intendente cordobés salió a desmentir el rumor y confirmó su asistencia para el recibimiento de Milei durante el sábado. “Al Presidente siempre se lo tiene que recibir bien, se llame como se llame. Es el Presidente y es nuestra responsabilidad y no deja de ser un honor que visite Córdoba por primera vez como Presidente”, marcó durante una entrevista con el canal El Doce. “Elegimos un camino institucional que es ir al Congreso de la Nación (sobre el fondo del transporte), ya yo le pedí a la senadora Alejandra Vigo, que es nuestra senadora por Córdoba”, agregó.

Protestas sociales y las medidas de ATE

Pese a la popularidad con la que goza el presidente Milei en Córdoba, su llegada no estará exenta de protestas y reclamos, un escenario que ya genera preocupación en el operativo de seguridad. Gremios y movimientos sociales llamaron esta semana a movilizarse a partir de las 11 de la mañana sobre la avenida General Paz y la Circunvalación que rodea el trazado urbano, uno de los principales accesos a la ciudad. También se espera un intento de “bloqueo” en el ingreso del Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”, por donde se espera que arribe el mandatario alrededor del mediodía tras participar del tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Así lo confirmó el secretario general provincial del sindicato de ATE Córdoba, Federico Giuliani: “En ese contexto vamos a bloquear el Aeropuerto de Córdoba, a cortar la Circunvalación y si podemos, ya que dicen que va a ser un acto y un cabildo abierto, vamos a ir como estatales a expresar nuestro repudio a su política de ajustes”. El sindicalista sostuvo que en Córdoba “el primero de abril hubo 164 despidos en distintos organismos (del Estado)”, a los que calificó de “injustificados y arbitrarios" con trabajadores “de entre 25 y 30 años de antigüedad”. A modo de cierre, marcó que “la mayoría son profesionales que hoy tienen más de 50 años de edad y que quedaron totalmente al margen del sistema laboral”.