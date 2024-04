El gobernador buscó bajarle el tono a los cruces mantenidos durante la última semana con el presidente Javier Milei, a propósito de la quita de partidas y subsidios a las provincias. "No formo parte de La Libertad Avanza y no considero que hayamos traicionado absolutamente nada", dijo.

Antes del debate en particular de la Ley Ómnibus, el titular de la Cámara baja aclaró: "No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo".