El flamante titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, anticipó que la Marcha Federal del martes 23 de abril "será inédita" por la "unidad impensada" entre los sectores institucionales, docentes y estudiantiles.

El CIN reúne a las autoridades universitarias de todo el país. Moriñigo es además el rector de la Universidad Nacional de San Luis.

La Marcha Federal Universitaria es en defensa del sistema universitario público argentino y contra el desfinanciamiento que realiza el Gobierno Nacional. Es convocada en conjunto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En una entrevista con Somos Télam, Moriñigo lamentó que en lugar de estar hablando de lo que se discute en el mundo respecto de "cómo utilizar la inteligencia artificial en las clases, cómo hacer carreras que vayan de la mano con el mundo laboral, tratar de hacer carreras más cortas"; en el país hay que resolver "si tenemos plata para pagar la luz o no".

En ese marco, afirmó que "lo primero y lo urgente es dar previsibilidad a los rectores, a las instituciones universitarias, a las y los estudiantes y docentes de que la universidad va a estar abierta todo el año".

Explicó que las universidades no piden un presupuesto que no existe, para el cual el Gobierno Nacional tendría que endeudarse o pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI): "Se soluciona con poca plata y sentados en una mesa. Si el Gobierno nos hace una propuesta y nos pide un esfuerzo, nosotros estamos dispuestos al diálogo siempre, pero la idea es que se entienda que no será bajo los prejuicios, ni bajo esta cortina de humo donde somos los ‘Lali -Espósito’ de la semana".

Cuestionó Moriñigo que para el Gobierno Nacional "siempre la culpa la tuvo el otro", aduciendo que "con el kirchnerismo no fue Disney". Aclaró el titular del CIN que no entrarán en esa discusión. "El dinero está, solo hay que tener voluntad y capacidad de gestión del Estado. Pero mucha de esta gente no ha trabajado nunca en el Estado, entonces les es muy difícil. Aparecen cosas que tienen que ver con un gran prejuicio sobre el todo lo del Estado y nosotros quedamos en medio de ese preconcepto", apuntó.

Y detalló los perjuicios que genera el desfinanciamiento a la universidades: "No tenemos para pagar la luz, porque la tarifa aumentó un 300%, el gas el 500%, los insumos de laboratorios son inalcanzables, ya no podremos arreglar equipos, comprar equipos nuevos para investigación, los chicos ya no pueden tener sus salidas de campo a prácticas profesionales".

Sin Educación no hay Libertad. Trabajo de @Zuban_Cordoba que expresa que la Universidad Pública Argentina está en el ADN de nuestro país. @CINoficial pic.twitter.com/RmcOkuaYvr — Victor Moriñigo (@moriunsl) April 15, 2024

Asimismo, consultado respecto de hasta cuándo resistirán las universidades esta situación, Moriñigo subrayó que "la universidad pública argentina va a estar abierta siempre, porque es la universidad que resistió abierta durante los golpes cívicos militares que secuestraron docentes" y que "no la va a frenar no tener presupuesto un año".

Sí reconoció que esta situación obligará a dar clases de día por no poder pagar la luz: "Lo que no se puede pretender es que tengamos la misma calidad que venimos teniendo porque no vamos salir en los rankings, como lo hacemos hoy, no vamos a ser los más prestigiosos, como lo somos hoy, y porque no vamos a liderar la investigación de nada en el mundo".

En ese sentido, alertó sobre una merma en el prestigio y la calidad que tiene la universidad argentina. "Somos un país que invierte entre 0,7 y 0,9 del PBI en Educación Superior mientras que otros países invierten el 2. Ya invertimos poco y, con lo poco, hacemos todo esto. No se puede invertir menos", remarcó.

El titular del CIN precisó que las 57 universidades nacionales públicas y las 14 universidades provinciales albergan a 2.200.000 estudiantes. Destacó que el sistema argentino tiene ingreso irrestricto, público y no arancelado. "Acá cada estudiante estudia lo que quiere, bajo el tiempo que quiere, sobrevive dentro de la universidad como puede y se lo aguanta y se lo o la readmite todas las veces que sea necesario", subrayó.

Finalmente, Moriñigo adelantó que la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril próximo será "inédita", por la conjunción gremial del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que nuclea a la CONADU, la CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN; más la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de estudiantes de todo el país; y al CIN.

Calificó Moriñigo a esta convocatoria amplia como "impensada" diez o quince años atrás.

"Las principales consignas son el pedido de aumento de presupuesto de gastos de funcionamiento de las universidades, el aumento salarial para los docentes y no docentes, y el presupuesto para sostener a los y las estudiantes, a quienes les subió el alquiler cinco veces más, que pagan un transporte cien veces más", detalló.

Analizó que la concreción de esta marcha tocará la fibra del ADN argentino, que considera que "la universidad pública no es un tema partidario, no es de radicales, peronistas o de izquierda", sino "de toda la gente".

Esta nota fue producida por las y los trabajadores de Télam que resisten el cierre de la agencia estatal y garantizan el derecho a la información. Desde La Nueva Mañana, nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha.

