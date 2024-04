Este 23 de abril es la Marcha Federal Universitaria convocada por el Frente Sindical Universitario y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En Córdoba, la convocatoria es en Ciudad Universitaria para movilizar hasta el Patio Olmos.

“La situación de las universidades y el sistema científico es crítica. Las brutales políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional nos han llevado a una situación insostenible. No se trata de un ajuste más, enfrentamos una amenaza real. La asfixia presupuestaria compromete la capacidad del sistema universitario para garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad”, expresaron desde ADIUC.

Y agregaron: “Que esta no sea una marcha más. No queremos ser la generación que dejó morir a la universidad pública y a la ciencia nacional. No estamos dispuestos a mirar para otro lado frente a retrocesos históricos de esta magnitud. Una respuesta unificada y decidida de la comunidad universitaria en su conjunto puede cambiar las cosas”.

En este sentido, aseguraron que “debemos crear un amplio consenso ciudadano para mejorarlas y robustecerlas, con más recursos y mejores políticas. La universidad no es el problema, es parte de la solución”.