Ocaña: "El Gobierno de Milei no puede seguir ajustando a los jubilados"

Graciela Ocaña, ex titular del PAMI, resaltó que "no se puede seguir ajustando a los jubilados". Foto: gentileza.

La legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña aseguró este miércoles que en el Gobierno de Javier Milei "hay una política en contra de las personas mayores que es preocupante".

En declaraciones a Radio Splendid, la ex titular del PAMI resaltó que "no se puede seguir ajustando a los jubilados cuando la canasta básica es de 680 mil pesos" y que "la casta" no son ellos.

"No sé qué tiene La Libertad Avanza con los jubilados. Es una vergüenza lo que ganan hoy y el ajuste fiscal que se hace a costa de ellos", sentenció. Y agregó: "El presidente Milei reconoce que la fórmula jubilatoria es una estafa" pero que al mismo tiempo "no está haciendo nada para cambiarla".

Por otra parte, Ocaña habló sobre las "170 drogas" gratuitas que les otorgan a las personas mayores, que son "las más baratas", al mismo tiempo que "bajaron la cobertura que históricamente tenía el PAMI" para los remedios más caros.

"No sirve el relato cuando el jubilado recibe tres medicamentos gratis y cinco los tiene que ir a pagar", sentenció.

Por último, advirtió que el PAMI no debe "ajustar a los jubilados" sino que el Gobierno debe asegurar que "haya más prestaciones y rever el tema de los medicamentos" porque "es mucha plata para ellos".