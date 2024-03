El domingo 31 de marzo más de 70 mil trabajadores y trabajadoras del Estado podrían perder sus trabajos en el marco del desguace indiscriminado llevado a cabo por el gobierno de Javier Milei. Días atrás, funcionarios del Gobierno nacional confirmaron que al cierre de la agencia de noticias Télam, al centenar de despidos en el Instituto Nacional de Cine y al cierre de los Centros de Referencia, dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se sumarán despidos en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Cultura, el Senasa, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



En ese marco, desde ATE SMN señalaron que de los 1.200 trabajadores y trabajadoras que tiene el organismo, 670 están bajo contrato, algunas incluso con 28 años de antigüedad. De esta manera, el próximo 31 de marzo, de aplicarse el recorte arbitrario del 20 por ciento de personal que viene llevando adelante el Gobierno nacional, alrededor de 160 personas quedarían en la calle. Y de esas 160, 27 trabajan en dependencias que el organismo posee en Córdoba.

“Somos alrededor de 670 personas que estamos trabajando bajo contrato”

“Estamos a la espera de la renovación de los contratos que vencen el 31 de marzo. Somos alrededor de 670 personas que estamos trabajando bajo contrato. Ese contrato siempre se hacía anual, del 1 de enero al 31 de diciembre; sin embargo desde que asumió Javier Milei se hicieron contratos trimestrales. Las antigüedades van desde un año a 28 años de trabajo bajo contrato. La mayoría de esas 670 personas ya superamos ampliamente los 5 años de antigüedad dentro del servicio y sin embargo también quedaremos en la calle”, advierten desde ATE SMN a La Nueva Mañana.

A la vez, desde ATE SMN detallaron que hasta el momento no recibieron ningún tipo de información por parte de la dirección del organismo acerca de la situación del personal bajo contrato, con lo cual a medida que pasan los días la incertidumbre y la desesperación de casi la mitad del personal va en aumento.

“Estamos conversando con otros organismos, como el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que también está pasando por lo mismo y también depende de Defensa, y lo que vemos es que acá no les importa gastar menos, como dicen. Y lo sabemos porque vemos que dejan puestos con sueldos caros dentro del organismo. Lo que les importa es que baje la cantidad de gente. No aplican ningún criterio. No les importa si entraste hace un año o 30. Solo se fijan si sos contratado. Echan a los contratados porque al Estado le sale gratis, porque no tienen que pagar indemnización”, agregan desde ATE SMN.

“Lo que vemos es que acá no les importa gastar menos; lo que les importa es que baje la cantidad de gente. No aplican ningún criterio, no les importa si entraste hace un año o 30; solo se fijan si sos contratado”.

Estación meteorológica «Córdoba Observatorio». Actualmente pertenece a la red de observaciones del Servicio Meteorológico Nacional y se ubica a unos pocos metros del Museo Meteorológico Nacional.



La situación en Córdoba

En Córdoba, el SMN posee 45 trabajadores y trabajadoras. De ese total, 18 están en planta permanente y 27 bajo contrato anual, que este año fue trimestral, hasta el 31 de marzo. Los puestos que peligran son los de pronosticadores, observadores meteorológicos y administrativos, entre otros, algunos en los que el personal tiene antigüedades que superan los 10 años.

Entre quienes podrían resultar despedidos hay personal que desarrolla tareas en el Observatorio y Museo, en la Estación Meteorológica, en el aeropuerto, y en las estaciones meteorológicas de Pilar, Marcos Juárez, Río Cuarto, Villa de María del Río Seco, Villa Dolores y Laboulaye.

“Desde que existimos, nunca pasó algo así”

“Estos despidos son además un riesgo para la continuidad de la misión y la soberanía lograda gracias al SMN, e implicarían la pérdida de datos que se vienen adquiriendo desde hace 151 años. Desde que existimos, nunca pasó algo así”, señala una trabajadora del SMN Córdoba.



“Este recorte indiscriminado podría llegar a generar el cierre de estaciones meteorológicas que son las que dan el estado del tiempo. Gracias a esos datos luego se hacen pronósticos y estadísticas, y pueden salir los sistemas de alerta temprana. Es importante que la gente sepa que una estación meteorológica trabaja con un mínimo de seis personas, 24 horas al día, todos los días. Lo mismo sucede en los aeropuertos y en la sede central, porque la meteorología está involucrada en muchas cosas. Lo más importante son los datos del estado del tiempo, el pronóstico y el sistema de alerta temprana y todo en este momento está en riesgo. La misión del servicio meteorológico está en riesgo. La historia del servicio meteorológico, nosotros teniendo un museo dentro del observatorio, que es el lugar donde se creó esta institución porque nació en la ciudad de Córdoba, está en riesgo”, concluye la trabajadora del SMN Córdoba.

El SMN y 150 años protegiendo a la población

Córdoba es una parte fundamental de la historia del SMN, ya que fue en nuestra ciudad donde el organismo se creó el 4 de octubre de 1872, bajo el nombre de Oficina Meteorológica Argentina. Y si bien la Oficina mudó sus dependencias a la Ciudad de Buenos Aires en 1904, el Observatorio Meteorológico continúa sus funciones de manera ininterrumpida hasta hoy. Creado por medio de la Ley N° 559 durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, el SMN fue el primero en su tipo en Sudamérica y tercero del mundo, junto a Hungría y Estados Unidos.



A partir de su fundación, este organismo –cuyo nombre actual rige desde 1945- trabaja a lo largo de todo el territorio nacional a través de una Red de Estaciones de Observación formada por 125 estaciones que miden y transmiten datos meteorológicos, lo cual permite analizar el comportamiento del clima en un período extenso de tiempo. Este monitoreo continuo de la atmósfera y de conocimientos científicos específicos permite proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia.