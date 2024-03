Frente al ajuste en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cineastas de Córdoba concentran este jueves a las 17 en el Espacio Incaa, ubicado en el Cine Arte (27 de Abril 275). La movilización es convocada por el Colectivo de Cineastas de Córdoba junto a asociaciones culturales y se replica en todo el país bajo las consignas “la cultura moviliza” y “la cultura no hambrea”.

“El gobierno de Milei nos está usando como parte de una estrategia de mentiras, para no hacerse cargo de sus medidas de ajuste que están empobreciendo y llevando al límite al pueblo argentino”, afirman desde la organización. Y aseguran que “la cultura no es un gasto, genera ingreso de divisas y mueve la economía”.

Entre los ajustes que realiza el Gobierno nacional, a través de Carlos Luis Pirovano, está el recorte a la ayuda para lanzamientos de películas nacionales, la suspensión de los pagos durante cuatro meses, el fin de los Espacios Incaa, el retiro al apoyo a festivales y el desfinanciamiento del mercado audiovisual Ventana Sur.

A través de la resolución 2024-16, el ajuste en el Incaa comprende la “suspensión de erogaciones económicas en el marco de la racionalización de recursos”, cancela apoyos institucionales, aportes a las provincias, renovación de casi 140 contratos y recorta gastos en el Instituto como horas extras, viáticos, telefonía celular y el desplazamiento del personal.

Desde el Colectivo de Cineastas de Córdoba se convocan “en defensa del Incaa, las escuelas Enerc, los festivales nacionales, una cultura soberana y la industria cinematográfica argentina”.

Cineastas repudian el ajuste

“Es el virtual el cierre del Incaa y hay que englobarlo en un ataque frontal que se está produciendo desde el gobierno contra la salud pública, la educación y la libertad de información”, dice el director Marcelo Piñeyro en comunicación con SomosTélam,

“Uno no puede evitar preguntarse qué clase de país quieren, honestamente me aterra”, abunda el autor de “Tango feroz: la leyenda de Tanguito” (1993); “Cenizas del paraíso” (1997); y “Las viudas de los jueves” (2009), entre otros filmes.

Por su parte, el productor Axel Kuschevatzky expresó: “El sector necesita empezar a tener conversaciones maduras y realistas acerca de cómo aumentar el ingreso de divisas y la actividad económica en la Argentina y me parece que estás resoluciones no hablan de eso, no hay una conversación acerca de cómo dar más trabajo o generarle más riqueza al país”.

En el mismo sentido, agregó: “Esto no tiene que ver con lecturas partidarias o ideológicas, es un poco más de fondo porque hay un sector desarrollado y la cuestión es qué hacemos para que funcione y para que genere bien común, no solamente cultural sino económico”.

¿Por qué es importante el Incaa?

El cineasta Demián Rugna, con una larga carrera en el cine fantástico y de terror, con títulos como “¡Malditos sean!”, “No sabés con quién estás hablando”, “Aterrados” y que el año pasado estrenó “Cuando acecha la maldad”, una de las películas más vistas del género, vendida a numerosos mercados del exterior, cuenta la importancia que significó en su desarrollo el apoyo del Incaa.

“Yo hice mi primera película con financiación privada, la segunda con mi propio dinero, con ninguna de las dos pasó nada y recién ahí el Incaa me dio la posibilidad de hacer 'Aterrados', que anduvo muy bien y luego llegó 'Cuando acecha la maldad', que generó y sigue generando un montón de cosas”, recuerda Rugna.

“Lo que quiero decir con esto –insiste- es que se necesita un Estado atrás que ayude y que dé la posibilidad de que la cultura se expanda, sobre todo para los directores que arrancan, la solución no es la cuestión privada, es inaudito entender que el mismo Estado sea el que esté desfinanciando a la cultura”.

Con información de Somos Télam (Esta nota fue producida con información generada por las y los trabajadores de Télam que resisten el cierre de la agencia estatal y garantizan el derecho a la información. Desde La Nueva Mañana, nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha). .