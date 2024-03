Milei oficializó la incorporación de José Luis Espert al bloque de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei anunció este martes que el diputado del ex bloque Avanza Libertad José Luis Espert se incorporó al de La Libertad Avanza.

Con un abrazo, ambos referentes libertarios anunciaron en el despacho presidencial la incorporación. "Bienvenido a las fuerzas del cielo", le expresó el mandatario al diputado mientras brindaba una entrevista al canal Crónica TV, al tiempo que le regaló una gorra negra con la leyenda "las fuerzas del cielo".

A su turno, Espert expresó: "Estoy feliz de acompañarlo a Javier en este cambio que estamos haciendo para todos los argentinos".

"La Argentina debe funcionar, tengo mucha confianza. Lo que está pasando con Javier le da sentido a lo que iniciamos en 2019, continuamos juntos en 2020, y se terminó de cristalizar en el 2023", completó además.

En la misma línea, concluyó: "El liberalismo pasó de no existir a tener un presidente liberal. ¿Cómo no acompañarlo? Lo vamos apoyar".

Milei-Espert: una relación particular

La relación de Milei y Espert fluctuó a lo largo de los 10 años que hace desde que se conocen. La economía y la profesión en común fue el factor que los acercó. Incluso fue el actual mandatario quien respaldó la candidatura de Espert hasta que en junio de 2021, le comunicó que prefería abrir camino y fundar La Libertad Avanza.

Tras el surgimiento del nuevo espacio, la tensión entre ambos referentes liberales se hizo notar, y si bien ninguno validó la rispidez, el diálogo era escaso. Espert formó parte de las filas de Juntos por el Cambio, en alianza con Horacio Rodríguez Larreta, y compitió en la interna contra Patricia Bullrich como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tras el triunfo de Bullrich, respaldó la candidatura de la hoy ministra de Seguridad para luego apoyar a Milei, cuando JxC quedó fuera de competencia. Después del balotaje del 19 de noviembre, Espert y Milei retomaron la relación, incluso Avanza Libertad se transformó en un aliado táctico en el Congreso.

"La dolarización hoy es un slogan de campaña porque hay que hacer 10 millones de cosas para que funcione. Eliminar la obra pública es una fantasía", dijo Espert en declaraciones radiales sobre Milei, en mayo de 2023. Y por la misma fecha, a La Nación+, le dijo: "Lo que propone no es serio, no es seria su idea de dolarización, ni tampoco su verso anti-casta. No es algo sano lo que venga de ahí".

Fuente: con información de NA