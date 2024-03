El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra cada 5 de marzo desde 1998, año de la primera Conferencia Internacional sobre el tema que tuvo lugar en Austria. Estados, organismos sin fines de lucro y medios de comunicación reivindican el consumo racional de la energía y las virtudes de las fuentes de energía renovable y de las sociedades sostenibles.

La Nueva Mañana dialogó con dos expertos en la temática, quienes brindaron sus puntos de vista acerca de la problemática de la eficiencia energética, el arquitecto Edgardo Suárez desde la Provincia y la ingeniera Macarena Rodríguez Campos, de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

Hacia la descarbonización

Suárez es asesor en la recientemente creada Secretaría de Transición Energética de la Provincia y comenzó la entrevista destacando que “la transición energética tiene tres ejes: los biocombustibles, la energía distribuida y la eficiencia energética; “es decir que es uno de tres aspectos más importantes en un futuro hacia la descarbonización”.

En tanto, existe un aspecto importante en el tema que es la educación energética, “pues así como hay educación ambiental también hace falta la educación energética, partiendo desde una hipótesis que suena fuerte, porque en Argentina existe un alto nivel de analfabetismo energético, lo que para mí es de lo que hay hablar urgentemente, y lo que hace que seamos un país pobre energéticamente”, añadió el experto.

“Nos agarramos de las soluciones que te vende el mercado”

En tanto, “si no entendemos cómo estamos consumiendo la energía, -Suárez se pregunta- ¿qué es lo que hacemos?, nos agarramos de las soluciones que te vende el mercado”.

Por otra parte, el mercado no siempre quiere lo mismo que uno, pues el mercado te quiere vender su producto y dicen que esto es mejor, pero en realidad lo importante es tomar correctamente las decisiones. Por eso desde la secretaría están trabajando en un manual para tomadores de decisiones energéticas.

Todos somos tomadores de decisiones en materia energética

Un tomador de decisiones no necesariamente es el dueño de una casa o de una empresa, por lo que también “puede ser un joven que alquila un departamento, porque debe tomar decisiones, pues las mismas lo llevarán o no a estar por encima o por debajo de la línea de pobreza energética. Esta, a su vez, resulta un índice internacional, de acuerdo al porcentaje del sueldo que la persona tiene que pagar para poder tener energía”, explicó.

Desde la Secretaría, asimismo, sostienen que es mejor educar al que toma decisiones “porque me dice: ¡eh! mirá cambié todas las lamparitas, y que no sabés que el 50 o 60% de demanda de energía pasa por enfriar la casa y ni siquiera te estás dando cuenta y a lo mejor lo que tendrías que hacer es antes de prender el aire acondicionado a full, ver por qué se calienta tanto la casa; tal vez haya una ventana que no tiene protección solar y por ahí te está aumentando la temperaturas 5 grados, por ejemplo”, comentó el arquitecto.

Otra decisión a tomar es decir: de todos los artefactos que tengo en el hogar, cuál es el que más me consume. La gente no sabe, cuando la educación energética debería ser desde la primaria.

¿Cuál es el electrodoméstico que más consume?

El electrodoméstico que más consume por sí mismo es la heladera, que representa el 8% del consumo nacional de viviendas. “Lo que hay que hacer entender a la gente, en lo posible, es que debe eliminar las heladeras viejas porque las nuevas (de 4 a 5 años de antigüedad) ya consumen entre 300 a 400 Kw. Una de más antigüedad puede llegar a consumir más del doble”, aconseja el asesor, con lo que agrega que “en general existe un desconocimiento de todo esto. No hay programas sistemáticos o de aprendizaje ni en las universidades; en definitiva, todas las soluciones están ajustadas a cada problema, con lo cual es difícil dar recetas o explicar los vericuetos de lo que está pasando: la gran demanda de energía, en una época donde se están acabando los

subsidios”.

Vampiros energéticos

También el experto habló de los “vampiros energéticos” que son lo que se llama la carga en espera, es decir los artefactos que están enchufados pero no están encendidos y que igual consumen. Se habla como promedio de un 15% de la demanda de un hogar que se la lleva esa carga oculta, porque cuando uno se va de la casa no

desenchufa todos los equipos, aunque sí hay sistemas analógicos que permiten hacer esto y que no son caros. Esos dispositivos lo que hacen es cortar electrónicamente los circuitos a través de un contractor.

Entonces, primero hay que pensar en disminuir la demanda y después de resolver este tema se va por el consumo, que es la eficiencia del equipo que cada uno usa, y lejos están las energías renovables; de allí se verá cómo se maneja la energía y cómo se gestiona.

Se debe distinguir entre demanda de energía, “eso es importante porque la demanda a veces no tiene que ver con la energía en sí misma sino que la provoca; ¿de dónde viene esa mayor demanda? Hasta que no se entienda ese problema no se resolverá”, finalizó Suárez.

Los edificios son responsables de un porcentaje muy alto de la demanda

energética, lo cual se puede regular realizando construcciones más

eficientes que se logran a través del etiquetado.

Uso racional y eficiente de la energía

En diálogo con Macarena Rodríguez Campos, destacó: “En el día de la eficiencia energética, y en un contexto donde la factura de energía eléctrica está aumentando su valor, me parece interesante analizar las cuestiones referidas a la eficiencia energética que todas las personas podemos abordar. En primer lugar hay dos conceptos que es importante rescatar y que son la base de la ley que tiene la Provincia de Córdoba en la temática. Los conceptos son: uso racional de la energía y eficiencia energética”.

El uso eficiente de la energía responde a la utilización de la menor cantidad de energía necesaria para obtener el fin perseguido, desde un punto de vista económico. A su vez, el uso racional de la energía refiere a la utilización de la energía de una manera lógica y sensata y, además, sin desperdicios, desde un punto de vista energético.

Conductas que ayudan a consumir menos

Ambos expertos coincidieron acerca del uso racional de la energía, como “las actitudes que las personas podemos tener para ahorrar energía en nuestro hogar o lugar de trabajo, por ejemplo, apagar la luz cuando no la utilizamos o bien poner el aire acondicionado a 25°C. Por ejemplo, una luz LED es más eficiente que una luz de bajo consumo con tubo fluorescente”, agregó la ingeniera.

“Puedo comprar el aire acondicionado más eficiente del mercado pero si lo dejo prendido mucho tiempo en un espacio que no utilizo entonces pierde el sentido, ya que no estoy utilizando de manera racional esa energía. Apagar los equipos electrónicos cuando no se utilizan o incluso desenchufar algunos de ellos son medidas

para mejorar el consumo eléctrico”, coincide.

Elegir bien a la hora de realizar la compra y recomendaciones de mantenimiento

Para conocer qué electrodomésticos conviene comprar existe un sistema de etiquetado que clasifica los electrodomésticos según su eficiencia energética. El mismo va desde A+++ que es lo más eficiente hasta la G, aunque cada día quedan menos equipos con colores rojo y naranja en el mercado. Es decir, siempre conviene comprar electrodomésticos con etiquetado energético y con valores en la gama de los verdes.

Otra parte importante para que funcionen bien los electrodomésticos “es el mantenimiento que hay que hacerles, por ejemplo, separar la heladera unos centímetros de la pared o limpiar los filtros del aire acondicionado. Cuando un equipo no funciona en las mejores condiciones no trabaja con eficiencia”.

También en Argentina se está avanzando con el etiquetado de viviendas según su nivel de eficiencia energética. “La vivienda que mejor aprovecha el uso de la energía no solo en los equipos que tiene, sino también en la aislación que posee para mejorar el rendimiento de los equipos tendrá valores más altos de etiquetado energético. Desde la UCC brindamos cursos sobre energías renovables, eficiencia energética y viviendas

sostenibles, por lo que invitamos a la comunidad a interiorizarse acerca de la temática”, concluyó Rodríguez Campos.

