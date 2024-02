Desde noviembre del año pasado a lo que va de 2024, en la provincia de Córdoba se produjeron más de una veintena de muertes por ahogamiento tanto sea en ríos, lagos y piletas en distintas zonas de la provincia de Córdoba.

En lo que parece ser un récord nacional esta temporada y en el marco de una situación crítica que pone a Córdoba en el ojo de la tormenta, desde la Asociación Mutual de Guardavidas de Córdoba advirtieron que la Provincia no adhirió a la Ley Nacional Nº 27.155, también conocida como "Ley de ejercicio profesional de los guardavidas", que fue sancionada el 10 de junio de 2015 y regulada en el año 2021.

Una ley nacional a la que Córdoba no adhirió

Esta legislación reconoce a los guardavidas habilitados como "personal capacitado para la protección y resguardo de la vida humana en el ambiente acuático". Y obliga a contar con una "instrumentación y capacitación para los y las guardavidas, garantizando su seguridad y mejorando las tareas de prevención que realizan".

Ante la cantidad de muertes por ahogamiento, casi todos los bloques en la Legislatura provincial presentaron distintas iniciativas para poder brindar un instrumento legal que refuerce la presencia de bañeros en los cursos de agua, se regule la actividad, se establezcan herramientas de seguridad náutica y hasta sea obligatorio usar el salvavidas en embarcaciones y no tan sólo tener cierta cantidad por pasajeros, pero tenerlos guardados.

Las propuestas

Alejandra Ferrero, que encabeza el bloque de la UCR en la Unicameral, fue la legisladora que el mes pasado presentó un proyecto con el objetivo de adherir a la Ley nacional, luego de mantener encuentros con la Asociación de Guardavidas. En su propuesta busca regular la formación y el ejercicio del trabajo, incorporar presupuestos básicos y establecer obligaciones para el suministro de equipamiento, "con el fin de permitir la atenuación de riesgo y la mayor efectividad en la tarea de prevención y rescate en casos de emergencia".

Un registro nacional público de guardavidas

Además, incorpora la creación del Registro Nacional Público de Guardavidas, en el cual podrán inscribirse "todos aquel que ejerzan la actividad en cualquier ambiente acuático", entre otros aspectos.

En tanto, la legisladora radical Ariela Szpanin presentó otros dos proyectos. En uno busca una regulación de la seguridad náutica en la provincia, en el segundo impulsa la obligatoriedad de uso de salvavidas dentro de las lanchas o embarcaciones, y no únicamente que estén a disposición una cierta cantidad según la capacidad de tripulantes.

Estas son algunas de las propuestas que deberán ser analizados por un plenario de comisiones para poder emitir un dictamen unificado que ponga un coto a la falta de regulación que hay en la materia.

Cabe recordar que si bien en la provincia de Córdoba rige desde el año 2001 la ley provincial N° 8.939, la misma nunca fue reglamentada, lo cual implica que su vigencia no es efectiva.

"No en todos los lugares hay guardavidas que cuiden a los bañistas"

Diego Aráoz, vocero de la Asociación Mutual de Guardavidas de Córdoba señaló a La Nueva Mañana que lo que está ocurriendo este verano en Córdoba es grave y supera el promedio de fallecidos en temporada de verano.

Más de 20 personas perdieron la vida desde el mes de noviembre a la actualidad, mientras que años anteriores, no superaba la docena de personas fallecidas por ahogamiento por temporada.

"Creo que la gente no ha podido desplazarse a otros lugares para vacacionar y se escapan a las sierras para disfrutar de los ríos cordobeses. Pero se encuentran con que no en todos los lugares hay guardavidas que cuiden a los bañistas y esto ocurre porque la actividad no está regulada", explicó Araoz, quien indicó que depende de la voluntad del destino turístico si tiene o no guardavidas en sus ríos o lagos.

"A nivel provincial nadie controla"

"Puede existir alguna ordenanza en algún municipio, pero a nivel provincial nadie controla, nadie inspecciona que haya una persona capacitada presente que garantice la seguridad de las personas", se lamentó.

Desde la asociación que preside, Aráoz se mostró a favor de adherir a la ley nacional porque esto permitirá incorporar un salario y obra social para los bañeros, tal cual ocurre con los trabajadores que ejercen esa profesión en la Costa Atlántica Argentina.

Por la seguridad náutica

Por su parte, la legisladora Szpanin contó a La Nueva Mañana que desde el bloque vienen trabajando en el tema desde hace años, porque desde la sanción de la ley provincial de seguridad náutica, la misma nunca se reglamentó.

"Han pasado 29 años y Córdoba, provincia turística que promociona sus espejos de agua, paradójicamente no cuenta con una reglamentación de la ley de seguridad acuática. Ante lo que está ocurriendo esta temporada, tuvimos reuniones con la Cámara de Natatorios, la Asociación de Guardavidas de la República Argentina, del sindicato y de la Mutual. De esos encuentros surgió un marco jurídico integral que busca brindar herramientas de seguridad acuática, regular el trabajo de los guardavidas y evitar más casos luctuosos, que vienen en una seguidilla de casos siendo el último el ocurrido el pasado fin de semana con un chico de 20 años en la Laguna Azul, en La Calera", comentó la legisladora radical.

"Todos los bloques presentaron proyectos y estamos compenetrados con la temática. Desde distintos sectores estamos dispuestos a acompañar porque consideramos que es urgente darle tratamiento a un proyecto en esta línea", explicó Szpanin.

El chaleco salvavidas, una mera formalidad

Según comentó, la Ley provincial de seguridad náutica vigente fue sancionada en el año 1968. "Pero ocurre que esa normativa obliga a las embarcaciones a tener un salvavidas por tripulante, pero no la obliga a colocárselo. Tampoco incluye a las motos de agua, que en ese año ni siquiera existían. Ahora queda discreción del dueño del catamarán o el prestador turístico si obliga o no a las personas a ponerse el chaleco salvavidas previo a ingresar a un espejo de agua"; graficó.

La propuesta que impulsa la legisladora enumera los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos y recreativos y regula el ejercicio profesional del guardavida, introduciendo la obligatoriedad de una formación profesional, revalidar su certificado físico, psíquico y técnico anualmente, tener suficiencia de nado para poder rescatar gente, tener conocimientos en primeros auxilios y RCP, entre otros ítems.

El proyecto de la legisladora Szpanin establece la obligatoriedad del uso de un chaleco salvavidas por parte de cada uno de los tripulantes de todas las embarcaciones, balsas, cruceros, yates y lanchones que funcionen a motor o a vela que se ubique dentro de los límites de la línea de ribera de los ríos y espejos de agua en toda la provincia de Córdoba.

Observatorio provincial de guardavidas

Dentro del articulado, la legisladora introduce la creación de un Observatorio Provincial de Guardavidas de Córdoba (OPG), que sea presidido por el ministro de Seguridad o su representante designado a tal efecto. El mismo sería conformado por un representante titular y uno suplente, ambos ad honorem, del Ministerio de Salud; Agencia Córdoba Deportes; Ministerio de Educación; Agencia Córdoba Turismo; Secretaría de Trabajo; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil del Ministerio de Seguridad.

El principal objetivo del OPG es el de generar políticas públicas de modo que la Autoridad de Aplicación cuente con datos e información que le faciliten la tarea a la hora de tomar decisiones asociadas a la seguridad pública objeto de esta ley.

"Tengo esperanza que a partir de la gran cantidad de hechos que se produjeron esta temporada en Córdoba, se pueda debatir rápidamente en comisiones junto a los otros proyectos como el de Alejandra Ferraro, para poder aprobar en el recinto un proyecto consensuado que brinde un marco jurídico y regulatorio propio de seguridad náutica que se ajuste a las características de nuestra Córdoba", aseveró.

"Cualquier regulación sirve para evitar que se sigan repitiendo estos casos"

"Hay varios proyectos presentados, los que buscan derogar una ley histórica que nunca se reglamentó. Todavía se tiene que discutir. Cada uno tiene sus características, se buscó un perfil más provincial, tomando como referencia la ley nacional que hoy nos rige. Quizás les esté faltando a estas iniciativas algunas cuestiones que estamos impulsando desde la Asociación de Guardavidas, pero con el panorama que estamos viviendo este verano, hoy cualquier regulación sirve para evitar que se sigan repitiendo estos casos", analizó Araoz.

