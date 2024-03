Trabajadores de prensa paran este martes en reclamo de una urgente recomposición salarial

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), convocó para este martes 5 de marzo a un paro general por 24 horas en toda la provincia, en reclamo de una urgente recomposición salarial.

La organización gremial, en un comunicado llamó a concentrar el martes, a las 10, frente a su sede en Obispo Trejo 365, “para desde allí sumarse a la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la educación”.

La medida de fuerza en Córdoba, coincide con la jornada nacional de lucha y paro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) en defensa de los medios públicos, puestos de trabajo y pluralidad de voces. Desde el gremio de las y los periodistas de Córdoba, se puso especial énfasis en el repudio al cierre de la Agencia Nacional de Noticias Télam, la defensa de Radio Nacional y los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC, y la situación que atraviesan los medios autogestivos de la provincia.

“La medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei contra Télam representa el mayor ataque a la libertad de expresión en estos 40 años de democracia”, dijo a La Nueva Mañana María Ana Mandakovic, secretaria General del Cispren.

Una paritaria estancada

“Las y los trabajadores de prensa tenemos nuestros sueldos congelados desde el mes de octubre. A cuatro meses de iniciadas las negociaciones paritarias, con 20 audiencias en la Secretaría de Trabajo, las empresas periodísticas siguen sin proponer un aumento razonable, sólo ofrecieron un 10% y dos bonos de $60.000, una burla en un contexto inflacionario inusitado que licúa nuestros salarios”, expresó el Cispren en un comunicado.

El gremio sostuvo que el salario básico de prensa en Córdoba Capital está congelado en 254 mil pesos desde octubre, y en el resto de la provincia es todavía más bajo.

“Estamos bajo la línea de la indigencia y eso no se puede tolerar. Somos pobres y no nos da vergüenza decirlo. Los que se deberían poner colorados son los directivos de las empresas. Dicen que están en crisis financiera, pero no quieren mostrar los números”, sostuvo a este medio Andrés Fudunklian, secretario Gremial del Cispren.

El sindicato de prensa también apuntó a la abultada pauta que reciben los grandes medios. “El año pasado recaudaron millones por pauta oficial, pero niegan un aumento de 12,8% para noviembre”, señaló Mandakovic.

Noticias relacionadas