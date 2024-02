El Gobierno de Javier Milei va a "bregar por una fórmula que proteja a los jubilados de la inflación", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al tiempo que remarcó que el Presidente mantiene firme su postura en torno de que "el plan económico no se mueve ni media línea".

"Vamos a bregar por una fórmula que proteja a los jubilados de la inflación", expresó esta mañana Adorni durante su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, al ser consultado sobre si el Gobierno tiene delineado un nuevo proyecto de movilidad, y si en el mismo regiría un ajuste por inflación.

En esta línea, el funcionario recalcó: "Siempre dijimos que íbamos a intentar que el jubilado o el pensionado no pierda contra la inflación, dentro de la restricción presupuestaria que tenemos".

"La intención es que las jubilaciones no pierdan contra la inflación, pasada, futura ni presente", añadió Adorni.

En tal sentido, indicó que "la idea es reformar esta fórmula jubilatoria", aunque aclaró que "no puede responder en términos de tiempo", ya que el Gobierno quiso iniciar ese proceso con la Ley 'Bases' pero no se pudo iniciar por el levantamiento del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

"Vamos a trabajar en línea con que el jubilado no pierda; mientras tanto, seguiremos tratando que no pierda todo lo que ya ha perdido en todos estos años", subrayó el vocero presidencial, y completó: "La idea es no seguir estafando a los jubilados y el objetivo es que el jubilado no esté a merced del funcionario de turno".

Por otra parte, en alusión a la reunión de ayer entre Milei y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, Adorni reveló que "el Presidente hizo mucho hincapié en que el plan económico no se mueve ni media línea, que el déficit fiscal cero, más allá del número de enero, y que Argentina termine el año con déficit financiero cero es el norte" del Gobierno, y ese objetivo "no está afectado por la Ley 'Bases' ni el DNU (70/2023)", aseguró.

En esta línea, puntualizó que "lo que se envió en el DNU (70/2023) y en la Ley 'Bases' es apenas un cuarto de las reformas totales que se tienen pensadas para estos cuatro años".

"El camino que estamos transitando es un camino que en el corto plazo no requiere de la Ley 'Bases' y el DNU", concluyó.

Fuente: Télam