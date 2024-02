En una entrevista televisiva con Canal 12, el gobernador Martín Llaryora cuestionó el "ajuste salvaje" del gobierno de Javier Milei, reiteró su crítica a que los recortes se concentran en el interior, más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y abogó por un diálogo entre el Presidente y los gobernadores, que devenga en un plan de desarrollo de la actividad económica para salir de la crisis.

"¿A quién se le puede ocurrir cortar el incentivo docente?", planteó Llaryora, respecto de la decisión del Gobierno Nacional de abandonar el giro del FONID, que gestión tras gestión se vino sosteniendo desde 1998.

"Estamos interesados más que nadie en ayudar al Presidente para que le vaya bien a la Argentina. pero para eso hay que escuchar; porque el consenso es central, es la base de la democracia", apuntó el gobernador, quien en los últimos días ha quedado en el centro de cuestionamientos por parte de Javier Milei.

Llaryora se diferenció del Presidente, al señalar que mientras el Gobierno Nacional recorta los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros del interior del país, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reafirma la política de boletos gratuitos para el sector educativo, adultos mayores, el Boleto Obrero Social, el Boleto Social Cordobés y los pases libres para personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

Volviendo sobre su crítica respecto de la "discriminación unitaria" de la gestión de Javier Milei, Llaryora cuestionó también la quita de subsidios en las tarifas de servicios. "Siempre para el interior", remarcó.

En la misma línea, enfatizó: "Yo pretendo que haya una visión federal de la Argentina". Y apuntó que "estamos retrocediendo casi al inicio de nuestra patria".

"Hay errores garrafales. Sacar el incentivo docente es garrafal, sacar los subsidios es garrafal. Nadie esperaba una actitud de esta manera y un avasallamiento sobre el interior. La Argentina necesita reformas porque claramente venimos muy mal, pero este ajuste brutal sobre el interior no nos parece justo. Nos dirán lo que quieran, pero no me voy a callar, porque tengo un compromiso con los cordobeses", completó.

Alertó Llaryora que "el 2001 empezó con roturas del tejido productivo y pérdida de empleo"; y señaló que si bien "logramos detener un avance sobre empresas que generan trabajo", el Gobierno Nacional sigue "aplicando medidas gravísimas que van a llevar a un deterioro del empleo".

"Es como si yo quisiera cerrar los números de la provincia, cortando los recursos a los intendentes", graficó. "Necesitamos un gobierno que no deje sola a la gente, por eso sigo sosteniendo a la obra pública; para reforzar el empleo, la educación y la salud", cerró.

Y reiteró que hace falta que "el presidente convoque a todos los gobernadores" a un diálogo y que se genere "un plan de actividad económica", para no caer en una recesión peor a la de 2001.

