Javier Milei viaja a Corrientes pero no se reunirá con el gobernador Valdéz. Foto archivo: NA

Javier Milei viaja a Corrientes pero no se reunirá con el gobernador Valdéz. Foto archivo: NA

El presidente Javier Milei viajará este lunes rumbo a Corrientes para participar del décimo aniversario de un club libertario, aunque está prácticamente descartado un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, algo con lo que se había especulado.

De esta manera, Milei pisará suelo correntino por primera vez como presidente en ejercicio. Su angterior visita fue durante la campaña electoral, precisamente el 23 de septiembre pasado, antes de la primera vuelta.

"Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades", aseguró el director de la institución, Ricardo Leconte, quien también indicó que la confirmación de la presencia vino de parte de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Milei no se ha caracterizado por recorrer los territorios, al menos en lo que va de su mandato. La primera salida efectiva fue a solo una semana de haber asumido la Presidencia, en diciembre pasado. Visitó, junto al ministro de Defensa Luis Petri, la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Ése día arribó enfundado en casaca militar para interesarse sobre los efectos del fuerte temporal que causó 13 muertos y millonarios destrozos.

Sin embargo, a pesar de la escasa cercanía demostrada hacia los distintos distritos, Javier Milei mantiene un duro enfrentamiento con los gobernadores, a partir de los fuertes ajustes dispuestos por su administración en los fondos destinados a las provincias, en pos de alcanzar el equilibrio fiscal, sin contemplar el ahogo financiero que acarrea.

Francos viaja a Salta

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, tendrá su viaje a Salta el martes y sí se encontrará con el gobernador local, Gustavo Sáenz.

La cita será el martes en el acto por el 211 aniversario de la Batalla de Salta, del que también participarán otros mandatarios provinciales. Estará el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Hugo Passalaqua; y de Jujuy, Carlos Sadir..

Será un primer acercamiento de Francos a los gobernadores después de las duras críticas de Milei a las provincias por el estrepitoso fracaso de la ley ómnibus. Sáenz fue uno de los apuntados por el Presidente como parte de los "traidores".

Los diputados salteños que responden al mandatario no acompañaron todos los incisos en los artículos 4 y 5, referido a las bases de las facultades delegadas. El final de esa novela culminó con la ex secretaria de Minería Flavia Royón fuera del Gabinete.

"No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos. Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer", advirtió Sáenz la semana pasada.

Fuente: NA

Noticia relacionada