Llaryora: "Me opongo a que bajen el Fondo de Incentivo Docente". Foto archivo: NA

El gobernador de de la Provincia, Martín Llaryora, le bajó este domingo el tono a los cruces con el presidente Javier Milei, y desestimó que el objetivo del mandatario nacional sea "fundir" a las provincias, en medio de la disputa por los recortes en fondos y partidas.

Tras fuertes críticas de Milei a Llaryora, entre otros, el mandatario sostuvo que no "se sintió aludido" y sumó en declaraciones periodísticas: "No formo parte del espacio político de La Libertad Avanza y no considero que hayamos traicionado absolutamente nada".

"Votamos lo que estamos convencidos de que es lo mejor para la Argentina. Me opongo también a que bajen el Fondo de Incentivo Docente y al reparto injusto de que mantengan los subsidios al transporte en el AMBA y saquen todos los del interior", agregó.

Para Llaryora, "ninguna persona de bien" quiere "fundir a las provincias y los municipios, y menos el presidente de un país".

"Lo único que hace es perjudicar a los vecinos que viven en los municipios o en la provincias", añadió. Además, señaló que a la Argentina hay que sacarla "con todos adentro para poder superar esta crisis que es tremenda".

"Los meses que vienen van a ser muy duros", remató el gobernador.

Llaryora fue uno de los gobernadores provinciales que libró una fuerte disputa durante el tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados de la ´Ley Ómnibus'". Aspiraba a lograr la coparticipación del Impuesto País o la regularización de los Fondos de Garantía y Sustentabilidad (FGS), como forma de garantizar para la provincia alguna estabilidad ante los embates de la macroeconomía.

