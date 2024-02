Adorni fue el encargado de comunicar que el Gobierno no transferirá el dinero del Fonid.

Adorni fue el encargado de comunicar que el Gobierno no transferirá el dinero del Fonid. Foto: Télam

A la quita de subsidios al transporte y al aumento del 60% en el costo la energía eléctrica anunciados la semana pasada, ahora el gobierno de Javier Milei suma un golpe más a la economía de la ciudadanía cordobesa, esta vez afectando el sueldo de los docentes de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario.

Es que a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, este mediodía el gobierno nacional ratificó que ha decidido no transferir a las provincias el dinero para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que suma un ingrediente más para poner en peligro el inicio de clases en Córdoba -previsto para el 26 de febrero- y también en el resto del país.

“El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”, aseguró Adorni. Además, agregó que la discusión paritaria la deben brindar las provincias: “Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores”.

Qué es el Fonid y a quiénes alcanza

El incentivo docente es un complemento que hace 26 años cobran todos los docentes de manera igualitaria y que representa entre el 10 y el 15% del salario. Fue creado en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem, y ahora se encuentra caído desde el 1 de enero de 2024, ya que el expresidente Alberto Fernández había firmado su prórroga por dos años en enero de 2022.

El Fonid alcanza a los docentes del sistema educativo formal de nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario de todo el país, estimándose su alcance a más de un millón seiscientos mil docentes, por lo que ajuste salarial directo se sufrirá en el sector a lo largo y ancho de la Argentina.

Cómo nació

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) fue creado en 1998 (en principio debía regir por cinco años) con el fin de igualar los salarios del sector a nivel nacional. De esta manera, a través de la ley 25.053 el Congreso Nacional creó un impuesto que gravaba con el 1% anual a los automotores, aviones y embarcaciones.

¿Se suspende la paritaria docente nacional?

Respecto a la paritaria docente nacional, Adorni dijo que aún “se está evaluando” si va a realizarse o no y que todavía “no hay una definición al respecto.

Un rato antes de la conferencia de Adorni, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) había reclamado el llamado a la convocatoria para discutir la paritaria nacional docente, advirtiendo que “peligra el comienzo de clases” en todo el país. “Le llamamos la atención al gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto. También a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo sino peligra el inicio de clases”, alertó Sonia Alesso, secretaria general del gremio.

Reclamo de los ministros a la cartera de Educación nacional

Molestos por la decisión del Gobierno nacional, todos los ministros de Educación provinciales firmaron la semana pasada un documento para hacerle llegar sus preocupaciones al titular de la cartera de Educación nacional, Carlos Torrendell. No sólo se le reclama la no transferencia del dinero correspondiente el Fonid sino que también los ítems salariales correspondientes a Conectividad, Material Didáctico y el Fondo de Compensación Salarial Docente.

La respuesta a este reclamo parece haber llegado hoy en la voz de Adorni, asegurando que no habrá giros de fondos a las provincias en materia de educación.

¿La Provincia se hará cargo del incentivo docente?

Fuentes allegadas a La Nueva Mañana descartaron que el gobierno provincial pueda cubrir con fondos propios el Fonid, cuando éste es responsabilidad del gobierno nacional. Según se indicó, la Provincia está enfocada en lograr un acuerdo salarial con Uepc para poder iniciar las clases en la fecha prevista. Lo cierto es que faltando poco menos de dos semanas para el inicio de clases, el panorama se presenta más que complejo.