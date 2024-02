El bloque de legisladores radicales de la Unicameral emitió un comunicado, titulado "Pocas propuestas, mucha delegación", con el que calificó de "opaco" y "sin propuestas" el discurso de apertura de sesiones ordinarias que expresó este jueves Martín Llaryora.

Expresa el texto del bloque radical que el discurso del gobernador contiene "muchas generalidades y promesas que son un clásico de la última década". Ante esto, analizan, "estamos frente a un modelo agotado".

En materia educativa, cuestionaron que mientras dentro del recinto, Llaryora hablaba de la importancia de la educación, había docentes reclamando en la puerta; y que propone que los intendentes se hagan cargo de la educación, mientras propone "un programa discrecional, pero sigue sin coparticipar los fondos para la educación no formal que manda la Nación y que son un reclamo reiterado de los intendentes".

En materia de seguridad, cuestionan que el gobernador "anunció la incorporación de 264 agentes para el servicio penitenciario" y presionó a los intendentes "para que se hagan cargo de la seguridad", mientras "sólo les pasó la responsabilidad" y no el financiamiento.

Asimismo, calificaron que la provincia "se vuelve más insegura todos los días" y que el sistema penitenciario está manejado por los delincuentes.

Acto seguido, el comunicado critica que mientras en pandemia comparaban al sistema de salud con un Fórmula 1 y pedían aplausos para los médicos, "ahora resulta que son los culpables de que no haya historias clínicas digitales en los hospitales públicos, de que haya alto grado de ausentismo, de la falta de insumos y porque no, culparlos también, de que la Apross este fundida".

También demandaron que, según sus percepciones, el discurso de Martín Llaryora no habla de la deuda pública ni de disminuir la presión tributaria ni del narcotráfico.

"Córdoba merece mucho más; el federalismo no se declama, se practica. El respeto a la pluralidad de voces es un pilar de la democracia, el parido único fracasó en todos lados y Córdoba no será la excepción. El partido único de la extorsión no es el camino; siguen avanzando en la dirección incorrecta y aumentando la velocidad", concluye el texto.

