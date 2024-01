Covid: recomiendan no descuidar la vacunación ante el aumento de casos en el país

“Claramente la gente está cansada de este tema, y quiere de alguna manera negarlo, quiere dar vuelta la página y hacer que nunca existió”, dice sobre la última suba de contagios de coronavirus en el país, el doctor en física e investigador Jorge Aliaga, quien desde el inicio de la pandemia, en 2020, analiza la situación de los contagios antes las distintas variantes.

“Si bien el contexto no es el mismo que hace cinco años cuando empezó a circular la enfermedad, sigue contagiándose gente, sigue habiendo Covid prolongado, y sigue muriendo gente”, agrega Aliaga y puntualiza: “No hagamos como que nunca pasó nada, que no aprendimos nada. Si la recomendación a nivel nacional, en mayores de 60 años es vacunarse cada seis, siete, máximo ocho meses, hay que hacerlo. Y los menores de 50, una vez al año, porque hacer eso es cuidarse. No hay que dejar que baje demasiado la inmunización, las vacunas funcionan no para evitar contagios, pero sí para evitar los casos graves”.

Nueva variante, nuevos brotes

Especialistas advierten que el aumento de contagios está asociado al sublinaje identificado como JN.1 que afecta a países de Europa y también a Estados Unidos. Situación que el pasado 19 de diciembre llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a clasificar a JN.1 por su “rápida propagación” como “una variante de interés” (VOI), separada del linaje original BA.286, detectado en julio de 2023 como una subvariante, a su vez, de Ómicron.

En las dos primeras semanas de diciembre, en Argentina se registró un aumento de contagios del 152%, de acuerdo a los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente, Tucumán (que tenía, por ejemplo, 21 casos promedio en la semana del 18 a 24 de diciembre, pasó a 97 entre el 1 al 7 de enero de 2024), Chaco, Santa Fe, Provincia y ciudad de Buenos Aires, son las que más evidenciaron suba de contagios.

En Córdoba, el Ministerio de Salud, sin precisar porcentajes, indicó que “en las últimas tres semanas se pudo observar un leve incremento de casos de coronavirus en pacientes ambulatorios, pero no se registró aumento en el número de internados”.

“No hay datos que indiquen que esta variante pueda generar casos más severos”

Si bien esta variante es de alta capacidad infectiva, desde Salud informaron que “no se observaron gravedad en los casos confirmados, ni han generado impacto en el sistema de salud”, aunque recomendó a las personas con síntomas respiratorios, especialmente a mayores de 50 años o que tengan factores de riesgo, no asistir a su lugar de trabajo y consultar de manera temprana a su centro de salud de referencia.

En esta etapa de la pandemia llegando a su quinto año, sobre la eficacia de las vacunas ante la nueva subvariante, el virólogo Humberto Debat dijo a LNM que hay dos reportes que demuestran buena inmunización contra la JN.1 del booster (refuerzo) que se está aplicando.

“Están los primeros datos poblacionales, en los cuales se ve un nivel de 60% de protección contra esta variante a partir de estos buster, lo cual es un dato muy bueno”, indica el especialista y agrega que a la fecha “no hay ningún dato que indique, más allá de reportes generales, que esta subvariante NJ.1 pudiera generar casos más severos y esto lo estamos viendo a nivel más global en los temas de hospitalizaciones”.

En ese marco, Debat destacó que por eso es muy importante que todavía no ha sido reclasificada como variante de preocupación por la OMS. Sin embargo, algunos países de Europa como Italia y España, activaron algunas alarmas y volvieron a establecer la obligatoriedad del uso de tapabocas en los lugares de riesgo como los hospitales y centros de salud.

“Hay un plan de vacunación vigente y lo mejor es colocarse el refuerzo”.

“En Argentina, hasta el momento los datos de contagios en términos generales no son altos, pero esto puede estar diluido por la baja de testeos, que se están realizando pero como no hubo una campaña específica en el aumento de diagnósticos, lo que estamos viendo simplemente es mayor circulación viral”, retoma Aliaga sobre los niveles relativos de infección que “siguen siendo de riesgo bajo con un impacto sanitario menor”.

-En este contexto, ¿cómo conviene abordar la situación?

- En nuestra región es simplemente un llamado de atención de que el virus sigue circulando, por supuesto hay baja conciencia social que está asociada a un riesgo relativo de bajo de impacto sanitario, por eso es quizás un buen momento para pensar en campañas de inmunización dirigidas a los sectores vulnerables, una compaña que tenga que ver con la concientización de la salud comunitaria, en el sentido de la protección de los vulnerables en los casos de circulación viral ya sea por coronavirus o por otras afecciones respiratorias.

-Entre las recomendaciones de verano, ¿qué se puede enfatizar?

-Ya sabemos cómo se contagia la enfermedad, que es por el aire. Si vamos a estar en vacaciones en la montaña, o la playa, es decir, al aire libre, no pasa nada. Ahora, si vas a estar en verano con aire acondicionado split a full- que son los que no recambian el aire-, con un grupo de personas que no son convivientes, al perjudicarse la ventilación, es importante dejar un poquito abierta la ventana para el recambio de aire. La otra cosa, simple pero efectiva, es que si uno va a un lugar de alto riesgo como son los hospitales, es conveniente llevar barbijo. Y esto ni siquiera es por Covid, si vamos a un lugar donde hay gente enferma o estamos enfermos, es razonable usar barbijo por las dudas.

-Con la impronta de ajuste del gobierno, ¿está en riesgo la posibilidad de acceder a las vacunas?

- No se sabe, y yo no podría ser alarmista y decir que sí, porque recién esta semana salió en el Boletín Oficial un par designaciones de asesores. Recién están viendo dónde están parados en estas áreas. Desde el Ministerio de Salud, nos dicen que está todo parado porque no hay nadie que tome decisiones sobre este tema. La realidad es que hoy hay un plan de vacunación vigente y lo mejor es colocarse el refuerzo. Acá hay un tema de la economía, si uno cuenta cuánto salen las vacunas es carísimo, pero si se focaliza en cuánto te ahorraste en gente enferma con comorbilidad, que falta a trabajar, el tema vacunas es baratísimo. Depende del enfoque. Entonces, lo mejor que se puede hacer es invertir preventivamente y una de esas cosas es la vacuna. Argentina tiene dos cosas muy buenas: la gente es muy propensa a vacunarse, hay muy pocos antivacunas estadísticamente, muchos menos que en otros lugares; y por otro lado, el Estado tiene un plan de vacunación, obligatoria, gratuita, muy amplia que aún está vigente y ojalá que eso no cambie.

Vacunación en Córdoba: quiénes y dónde

Tras el alerta sobre el aumento de contagios de coronaviris, el ministerio de Salud de Córdoba indicó que las personas pertenecientes a grupos que tengan alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad (que tengan 50 años o más, personas con inmunocompromiso o gestantes) deben recibir una dosis de refuerzo contra Covid-19 transcurridos seis meses desde la dosis aplicada. La indicación debe seguirse independientemente a la cantidad de refuerzos recibidos previamente.

En tanto, quienes tengan un riesgo medio de presentar enfermedad grave deben recibir un nuevo refuerzo a los seis meses de la última dosis aplicada, y posteriormente un refuerzo anual. Integran este grupo: menores de 50 años con comorbilidades, enfermedades crónicas y obesidad; personal de salud; y personas que cumplen funciones estratégicas, por tener mayor riesgo de exposición.

Por último, las personas consideradas con bajo riesgo de complicaciones (es decir menores de 50 años sin comorbilidades), tienen disponible la vacunación de refuerzo contra el Covid-19 y se recomienda que su aplicación sea anual.

Las dosis para refuerzo de Covid-19 -y todas las del calendario oficial- son gratuitas y están disponibles en más de 800 lugares de la provincia: dónde vacunarse