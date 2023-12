Martín Llaryora y Daniel Passerini brindaron deseos de paz y progreso para 2024

En la antesala del cambio de año, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini compartieron sendos mensajes de felicidades en sus redes sociales.

"Quiero desearles a todas las familias cordobesas un muy feliz año nuevo y que esta noche los encuentre rodeados de cariño y buenos deseos", expresó Llaryora, quien exteriorizó su compromiso para que "el 2024 transcurra trabajando juntos, con nuevos desafíos para el #progreso de cada rincón de nuestra querida provincia".

A continuación, en términos políticos, exhortó a seguir "haciendo y defendiendo la educación, la salud pública y las obras que generan empleo y desarrollo", como camino para "construir la #Córdoba de los nuevos tiempos".

El intendente capitalino Daniel Passerini, por su parte, inició su mensaje celebrando el 2023: "¡Qué gran año compartimos!".

A continuación, agradeció por el acompañamiento al pueblo cordobés: "Por trabajar unidos y por ser el motor y vida de la ciudad más linda del país".

Anticipó Passerini que brindará por un 2024 en paz.

¡Qué gran año compartimos! Gracias queridos cordobeses y queridas cordobesas por el acompañamiento, por trabajar unidos y por ser el motor y vida de la ciudad más linda del país, #CórdobaCapital

Otras salutaciones

La vicepresidenta Victoria Villarruel reconoció el "enorme esfuerzo que hacemos los argentinos para salir adelante, pero vamos a retribuir su confianza y sacrificio destinando todas nuestras energías a lograr que Argentina se ponga de pie".

"Desde lo personal, quiero agradecerles el inmenso honor que me dieron al elegirme Vicepresidente, el cariño que me dispensan en cada lugar donde me ven y el apoyo para todos los que formamos parte del gobierno. Mi copa a las 12 se levanta por los argentinos para que el 2024 sea un año donde todos tengan pan y trabajo", expresó Villarruel en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la Cancillería, que conduce la cordobesa Diana Mondino, envió un "muy feliz y próspero Año Nuevo".

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, saludó a "todos los miembros de las fuerzas federales" por su "dedicación que no conoce descanso ni horario" y agradeció por el cuidado que brindan "desde cada rincón de nuestra inmensa geografía".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió sus "mejores deseos en este fin de año. Que el 2024 nos encuentre unidos para afrontar los grandes desafíos que nos esperan y continuar defendiendo los derechos y sueños del pueblo bonaerense".

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, deseó por su parte un "feliz año nuevo 2024 para todos los argentinos".