El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez denunció penalmente este viernes al presidente Javier Milei, por haber expresado abiertamente que hay legisladores que "buscan cobrar coimas" cuando retrasan el tratamiento de un proyecto como el de la Ley Ómnibus, que tuvo en el Congreso varios pedidos de reforma.

En la presentación, realizada ante el Juzgado Federal 4 de Rosario, Martínez acusó al Presidente de no haber denunciado ante la Justicia la actitud que endilgó a los legisladores, pese a estar obligado a hacerlo por ser funcionario público.

"No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", dijo el Presidente en una entrevista televisiva.

El diputado advirtió que "cualquier funcionario público que tenga conocimiento de algún delito debe denunciarlo por su carácter de funcionario público considerando además las características actuales y pasadas de sus funciones".

Por ello, concluyó que el Presidente "está obligado" a denunciar los hechos que refirió en esa entrevista.

Esta mañana me presenté en el Juzgado Federal N°4 de Rosario para que se investiguen los dichos recientes de Javier Milei.



Por televisión, Milei tuvo expresiones absolutamente agraviantes contra legisladores nacionales.



El Presidente de la Nación tiene la obligación de… pic.twitter.com/YuFv23Pcu7 — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 29, 2023

Fuente: NA

