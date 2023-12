El dirigente social Juan Grabois afirmó este miércoles que el megaproyecto de ley presentado ante el Congreso es "una reforma constitucional de facto" porque atribuye al poder Ejecutivo "facultades propias de un Estado de excepción" y advirtió que durante la presidencia de Javier Milei "va a haber pobreza más autoritarismo".

"Se están cruzando una cantidad de límites, como si el hecho de haber ganado un balotaje con el 56% de votos, con una sociedad partida, te diera legitimidad para borrar y volver a escribir la Constitución", expresó Grabois esta noche en una entrevista para el canal de YouTube, Neura.

En ese sentido, el dirigente del Frente Patria Grande señaló que "el decreto (70/2023) ya me parecía sorprendente porque es pluritemático. Pero la ley es una reforma constitucional de facto, atribuye al poder Ejecutivo una cantidad de facultades propias de un Estado de excepción, no son propias de una república representativa y federal".

Y subrayó: "El decreto es un avance sobre las instituciones republicanas de la Constitución Nacional".

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria advirtió además que en este gobierno "va a haber pobreza más autoritarismo, que el pueblo argentino no se va a bancar".

"No se puede bancar que se considere delito punible una reunión de más de tres personas, sobre todo viniendo de gente que nos prometió más libertad".

Asimismo, denunció que "legislan los estudios jurídicos y las corporaciones", que "han dicho que redactaron artículos del DNU".

Y consideró que el Presidente "no leyó ese DNU, no es económico, es de privilegios específicos para corporaciones específicas".

"No fue contra los poderosos, ese es el problema, no fue contra los políticos, no le bajó el sueldo a los funcionarios, hasta por un acto simbólico para solidarizarnos con el pueblo que está sufriendo", agregó.

Fuente: Télam