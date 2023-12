La consultora, analista y referente social Mayra Arena dialogó en exclusiva con La Nueva Mañana sobre el crítico momento actual que atraviesa la sociedad argentina y sobre sus perspectivas hacia el futuro inmediato.

-Mayra, además de ser una referencia obligada a la hora de pensar sobre el sector de la población denominado “pobre”, encabeza la consultora Arena. ¿Puede expresar a cuál clientela atiende una consultoría dedicada al análisis de los sectores más desposeídos de la sociedad argentina?

-Sí, por supuesto. La consultora atiende a empresas grandes de consumo masivo –solo una vez trabajé con una empresa mediana-, y lo que hago es asesorarlas sobre cómo es el consumo en los mercados informales, porque las empresas grandes tienes dificultades para tener control sobre ese mundo ya que ellas solo venden a otras pequeñas empresas y mercados con registros y un montón de controles al día –dentro la estricta formalidad, digamos-. Entonces, lo que yo hago es –básicamente- informarlas sobre el consumo dentro del mundo de la informalidad.

-Entendido. Pasemos al análisis de la realidad. El gobierno ha anunciado 10 medidas inmediatas. ¿Qué tiene para decir de ellas respecto al alcance que tendrán sobre el sector social que es objeto de sus análisis?

- Al respecto tengo que decir que era lo que esperábamos, y sobre lo que veníamos advirtiendo desde hace rato; o sea que no se iban a descuidar a los sectores más pobres, sino que todo recae –y recaerá- sobre la clases media y media baja. Todo lo anunciado que –como los tarifazos- afectan a la clase media, ni hablar de los aumentos de la nafta y el trasporte que afectan brutalmente a todo el consumo en general. Pero creo que desde el gobierno no se desprotegerá a los sectores más pobres, sino que Milei –como lo hizo Macri- incrementará el asistencialismo.

-Es previsible que a partir del descontrol de precios se produzca un masivo traslado de los sectores de la clase media hacia la pobreza. ¿De qué modo se adecuan a la pobreza estos individuos desplazados?

-En cuanto a los nuevos empobrecidos pasará lo que sucede siempre. No son personas que requieran ninguna ayuda directa del Estado sino que esperan que la política trabaje sobre los problemas que tienen. Lo que esperan es que se abaraten los costos, que su sueldo sea más rentable y que su cotidianidad sea más vivible; que bajen los precios de la comida, las tarifas, el transporte y los servicios; que mejore el poder adquisitivo de su sueldo. Nosotros sabemos que esto no sucede bajo un gobierno de derecha liberal. Creo que los pobres seguirán como siempre, su vida trascurrirá más o menos igual que hasta ahora, quizás con alguna pérdida en cuanto a la –ya por cierto muy restringida- posibilidad de adquisición de algunos productos, pero siempre bajo los paraguas protectores de los sistemas de contención social que vienen desde el Estado, desde la iglesia y de otras instituciones. Pero al clase media empobrecido se le trastorna la vida porque debe renunciar a varios consumos, realizar varias actividades que forman parte de su cultura cotidiana, tiene que cambiar sus hábitos de vida, su modo de alimentarse –incluyendo un cambio en los productos alimenticios en calidad y cantidad acostumbradas- y también padece un fuerte golpe en su autoestima. Nosotros advertimos sobre esto y nos dijeron que hacíamos campaña del miedo, pero era lo que -a simple vista- se veía venir al saber las medidas que se iban a implementar.

-¿Cuál es su perspectiva sobre el rol que cumplen los movimientos sociales dentro del marco de contención estatal de los sectores pauperizados de la sociedad, y cómo piensa que puede repercutir una represión sobre estos espacios en el orden que lo planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich?

-En referencia a los movimientos sociales –y más allá de los nombres propios de los dirigentes o de los diferentes espacios- lo que yo veo es que la sociedad, en general, tiene una visión negativa de estos, y que si se los reprimiera, o si se les quitara presupuesto, el presidente -Milei- sumaría un apoyo importante de esa gran porción de la sociedad. Pero tengo la convicción de que nada de esto va a suceder, sino que por el contrario -y tal cual sucedió durante la administración de Macri- las asignaciones sociales y el asistencialismo social van a aumentar en gran medida.

-¿Por qué piensa que muchas veces se escucha decir que los pobres son de derecha?

-Esa expresión en una generalización burda. Los pobres no son de derecha, ni de izquierda, ni de nada; sí creo que podemos afirmar –desde diversos acercamientos- que en las clases más pobres, o más bajas, existe un mayor “rigorismo”. Esto significa que las opiniones –todas las presentes en ese microclima sociocultural- son muchísimo más determinantes; y no vinculo esto al poder adquisitivo sino al nivel de educación al que se ha accedido. Y esto se nota porque cuando los pobres acceden a mayor nivel educativo el pensamiento –individual y grupal- se complejiza y se deja de tener –por así decirlo- “la posta”; se empieza a abandonar el “sí” o el “no” rotundo -que define de una vez y para siempre una evaluación cualquiera- y empiezan a aparecer los matices. Cuando no hay un buen nivel educativo adquirido se cae fácilmente en las definiciones y soluciones simplistas, verdades absolutas y se piensa que se tiene respuestas definitivas para todo.

-¿Esto es así también respecto al tema inseguridad?

-Allí podría señalarse una pulsión –si se la quisiera presentar así- más derechosa; pero pienso que es así porque los pobres son quienes más padecen la inseguridad y la criminalidad violenta, y como no se obtiene una solución desde la justicia surgen los discursos más violentos.

-¿Y cómo encaja Milei en todo esto?

-Justamente pienso que los pobres que lo votaron lo hicieron por esta capacidad del líder de tener respuestas rigurosas, simples y definitivas -aunque sean falsas- para todos los aspectos que preocupan al sector social del que hablamos. El hecho de ver a alguien con respuestas simples para todo ejerciendo un discurso de “rigurosidad” y mostrando una actitud determinante para llevar a cabo –a cualquier costo- las soluciones que propuso fue, para mí, lo que impactó en la emotividad de los sujetos que terminaron optando por él.

-¿Qué opina respecto a la conducta actual –a la que algunos llaman “repliegue táctico”- de los principales dirigentes políticos que participaron o apoyaron al gobierno del FdT?

-Creo que es un repliegue que es táctico y estratégico. Y creo que hay que entender que hay un presidente que sacó más de 14 millones de votos hace menos de un mes, y que por lo tanto tiene una legitimidad democrática, y hay que dejarlo gobernar –nos guste o no-; porque cualquier manifestación de rechazo o de entorpecimiento de aplicar lo que el Poder Ejecutivo quiere llevar adelante quedaría como un intento de entorpecer la democracia –y al presidente electo- y no sería bien visto. Porque la sociedad está cansada de que los diferentes gobiernos denuncien impotencia y reclamen que el poder está en otro lado y que ellos están impotentes a la hora de solucionar los problemas de los argentinos -cuando ellos te votan para eso, para que se le solucionen los problemas-. Tácticamente me parece que hay que esperar que desde el mismo espacio –el electorado que votó a Milei- empiecen a manifestarse insatisfacciones; y esto va a suceder, porque las medidas que está tomando van a perjudicar directamente -sobre todo- a las personas que lo votaron. Entonces creo que es cuestión de esperar cuánto dura la “luna de miel” –yo creo que cada vez es más corto el “changüí” que los electorados le dan a los candidatos que apoyaron- , y también que es cuestión de esperar a ver qué surge desde la sociedad y cómo se le va a plantar al nuevo gobierno cuando este intente pasar por encima de ellos y de todo lo que tienen.

-Hay especulaciones respecto a que el experimento gubernamental en curso puede fracasar estrepitosamente y llevar a una rápida caída del gobierno. ¿Qué reflexiones le surgen a usted al escuchar estas previsiones en boca de algunos referentes de la política nacional?

- Para mí lo preocupante es que una persona con pensamiento fascista haya podido llegar al poder democráticamente, porque ya no se necesita llegar de facto sino que cuenta con la legitimación -y la legitimidad- y el acompañamiento de un sector del pueblo como para acceder al poder ganado las elecciones. Si fuera de facto sería menos estruendoso. Lo preocupante entonces no es un golpe sino que pueden ganar elecciones sin ocultar quienes son y cómo piensan, y gritándolo a viva voz.-

