Los Caligaris festejan sus veinticinco años de carrera a lo grande. La banda que ya instaló su sello propio y es sinónimo de Córdoba en el país, Latinoamérica y otras partes del mundo, plasmó su maratónica gira que pasó por nueve países en un muy ambicioso material audiovisual que fue presentado el pasado miércoles 13 en una avant premier en el Quality Teatro para la prensa, familiares y amigos, y para un grupo selecto de fans que pudo acceder en forma exclusiva.

Luego de viajar por todo el mundo con su tour Veinticirco: Nunca es tarde para ser un niño, haber participado en el festival Vive Latino y consagrarse en un Estadio Luna Park a sala llena, decidieron despedir su gira aniversario plasmándola en un disco, volviéndola totalmente memorable: Veinticirco: La Gira.

Este álbum cuenta con 11 canciones, las cuales fueron grabadas en Córdoba, Buenos Aires, México, Colombia, Chile, Costa Rica y EEUU y ya está disponible en todas las plataformas digitales. La Nueva Mañana accedió dicho evento y pudo charlar distendidamente con los oriundos de Residencial América, Martín Pampiglione y Diego Pampiglione (Raúl Sencillez), los hermanos que provienen de una familia de tradición circense y que comenzaron con esto allá por fines de los noventas.

El disco contiene registros de los recitales en Instituto, Luna Park, Monterrey, Colombia, Panamá, etc. Foto: gentileza

“Es un disco bastante ambicioso”.

Raúl Sencillez (RS): Contentos de presentar este nuevo material, el segundo en vivo de nuestra carrera, y es bastante ambicioso porque no es el típico disco en vivo en un solo lugar, sino que son muchos shows de distintos países, de distintas ciudades, por eso se demoró casi un año en largarlo, porque la gente de técnica, de edición, tuvo mucho trabajo, hay imágenes de México, Costa Rica, EEUU, España, Chile, etc.

- Eso llama la atención al ver el material, en la misma canción hay tomas de distintos shows, diferentes vestuarios…

Martín Pampiglione (MP): Exacto, nosotros armamos el espectáculo “Veinticirco” y lo presentamos en todos esos lugares, hay datos espectaculares, de kilómetros recorridos, países visitados; hicimos ese show en todos lados y el trabajo de edición es espectacular. Por ahí salimos saludando en Monterrey y aparece el show del Luna Park, entonces el director dice “cortamos acá” y buscamos ese audio.

- ¿El material es 100% en vivo o hubo algunos retoques en la post producción?

RS: Hubo algo, sí, inclusive hubo algunas canciones que no las incluimos precisamente porque no estaban como nosotros queríamos. Es un show de tres horas, donde queda una hora. De hecho después va a salir un material “documental”, no tan musical, sino más back stage, aviones, buses.

- ¿El material base fue el show de Instituto del año pasado?

MP: La presentación de “Veinticirco” fue en Instituto, a diferencia del show de los 20 años que fue en México, en el Palacio de los Deportes. Y acá la idea era tener 3 o 4 recitales que fueran la base: Instituto, Luna Park, Monterrey, esa es como la base, después fuimos metiendo cosas de Colombia, Panamá, etc, y quedaron muchas cosas afuera. Por eso se viene otro con la cara de la banda que la gente no ve, porque siempre nos ven en el escenario. El Lado B que la gente no Ve (risas)

"Después del disco va a salir un material “documental”, no tan musical, sino más back stage, aviones, buses". Foto: gentileza

- Con once discos de estudio es mucho el material acumulado para un disco en vivo, ¿cómo fue la selección de canciones? Parece como que hay titulares que quedaron afuera, “Hagamos un asado...”, “Nadie es perfecto”.

RS: Vos sabés que también nos pasa que internacionalmente no son las canciones más fuertes que tenemos en otros países; entonces había que hacer un balance entre canciones viejas, canciones nuevas, como el caso de “Quiero Cumbia” que la grabamos con Código en Monterrey, la que grabamos con la Delio Valdez que es un cover de Gilda en el show de acá en Instituto, y nosotros a lo largo de nuestra carrera no hicimos muchos covers; hoy pareciera que está de moda grabar “feats” y covers.

-Hablando de invitados, se ve en pantalla a varios: Pipo Cipolatti, La Delio Valdez, Código… ¿Quedaron afuera muchos más?

MP: Sí, imaginate que fueron 135 shows, y siempre tenemos por lo menos un invitado o dos o tres por noche. Tocamos en el Auditorio Nacional de México con tres invitados por noche. Hicimos una selección de shows, de canciones y de imágenes. También es difícil registrar en todos lados con la misma calidad, ahora que lo hicimos nos dimos cuenta. Es muy ambicioso esto, y quedó reflejado muy bien.

RS: Y tiene la magia del disco en vivo, que la gente que fue lo va a escuchar para recordar cuando estuvo, y la que no fue percibe la efervescencia de lo que pasó, adrenalina pura.

- Ustedes vienen de la era “analógica”, de editar sus primeros discos en CD y casetes. ¿Esto cómo queda, solo en formato digital o hay idea de editarlo en físico?RS: Esto es lo que decíamos antes, un DVD, pero como casi ya nadie tiene reproductor de DVD, va a quedar en las redes, en el canal de Youtube de la banda, seguramente más adelante estará en varias plataformas más.

"Cuando salimos afuera hacemos hincapié en otros géneros, ska, reggae, pero siempre llevando la bandera de Córdoba". Foto: gentileza

“Necesitábamos demostrar que acá también nos viene a ver la gente”.

- Uno de ustedes decía recién que al show de Instituto (el 1 ero de octubre de 2022) lo consideran el más importante de su carrera. No sé si en convocatoria porque en México han tocado en estadios de 50 mil personas ¿pero va a quedar en la historia de la banda como el show más trascendente?

RS: Para nosotros fue histórico, un antes y un después, tocar para 20 mil personas. Nosotros somos cordobeses, arrancamos acá, y a donde vamos decimos que somos cordobeses; de hecho, en parte de la gira tocábamos con una banda de Sinaloa, México, y en Colombia con una banda de allá, y los naturalizábamos como cordobeses, en un momento del show entraba un pseudo escribano, y de manera voluntaria el que quería levantaba la mano y se naturalizaba cordobés. Por eso fue tan importante hacer un estadio en nuestra ciudad.

- Sacando los artistas de cuarteto, no sé si hay otro ejemplo de bandas locales que hayan llenado en estadio de futbol en nuestra ciudad

RS: Nos pasa que estamos vinculados con el cuarteto pero si escuchás un disco nuestro, habrá un cuarteto por disco, y un poco la idea es esa, traspasar fronteras, porque muchas veces el cuarteto queda siendo como algo muy regional, y cuando salimos afuera hacemos hincapié en otros géneros, ska, reggae, pero siempre llevando la bandera de Córdoba.

MP: El tema es porque decimos que el show de Instituto es muy importante, porque para los 20 años hicimos el festejo en México, y mostramos que nos iba bien afuera, y ahí empezamos a crecer acá, como en Colombia, Chile u otros lugares, que ya estamos muy fuertes, y con este show quisimos demostrar que estamos muy bien acá. Tocamos mucho afuera, y siempre la prensa nos preguntaba “qué bien que les va en México, ¿y acá que pasa?”

-Es que ustedes arrastraron mucho eso de “no ser profeta en su tierra”. En una época en Córdoba hacían shows para 300 personas mientras que en México llenaban estadios.

MP: Por eso esto fue tan importante, necesitábamos demostrar que acá también nos viene a ver la gente en un número masivo

RS: Fue histórico también para ese público que nos viene a ver desde el comienzo, y con los ojos con lágrimas mirábamos y decíamos “lo logramos”.

- Tenían eso también que para el público rockero eran cuarteteros, y para el cuartetero eran rockeros.

RS: Y fijate que pareciera que ahora todo va amalgamándose de otra manera, como el caso de los festivales, donde convergen todos los géneros. Nuestra intención siempre fue hacer música, y la que nos sale; si bien escuchamos todo tipo de música, hacemos la que mejor nos queda, y la hacemos con el alma y muchísimo cariño.

MP: La música que se escucha en gran parte de Latinoamérica es muy diferente a la que escucha el rioplatense; son realidades distintas, el rock que escuchan en otras partes es muy diferente al que se escucha acá, tienen hasta instrumentos originarios, mucho más latino.

"Nosotros siempre fuimos independientes, si bien hemos pasado por distintas discográficas, nunca perdimos la independencia". Foto: gentileza

Verano, festivales y después.

-¿Y ahora qué? Se viene el verano, época fuerte.

RS: Ahora paramos, vacaciones, y después arranca la temporada de festivales. Vamos a estar en Jesús María, en el Bum Bum, en el Cosquín Rock, en varios festivales más, y después en marzo arrancamos el año con el espectáculo Premios Caligaris - El Barrio De Gala con fechas ya confirmadas en Monterrey, Guadalajara y CDMX, México, que es lo que estamos preparando para salir.

- Con respecto a los integrantes actuales, más allá de la base fija de siempre, han tenido algunos cambios, no está más Marian Pellegrino en guitarra.

MP: Fue un placer para nosotros que estuviera en la banda, en las imágenes la veíamos y la extrañamos, formó parte muy activa en la banda, no solo tocando, también en la composición, en la producción, una virtuosa.

RS: La conocemos hace mucho y es una alegría, un placer que haya formado parte de la banda, y por supuesto que la bancamos, tiene un gran potencial, y quiso radicarse en Buenos Aires, empezar su proyecto allá. Y ahora la tenemos a Salma (la nueva guitarrista) que tiene menos edad que la banda, que también es discípula de Marian, así que seguimos por el mismo camino.

- ¿Cómo canalizan este “Veinticirco” a nivel edición? ¿Están trabajando con alguna compañía?

RS: Nosotros siempre fuimos independientes, si bien hemos pasado por distintas discográficas, nunca perdimos la independencia, la última decisión siempre fue nuestra. Ahora estamos en un sello digital que se llama Altamonte, que lo compró Sony. Todo ha cambiado mucho, nosotros comenzamos en “compactos y casetes”, después vino el tema de la piratería que sacudió el mercado del CD, después aparecieron las plataformas digitales, y ahora volvió el vinilo, que nunca editamos nada en vinilo.

- Recién hablábamos de los primeros hits de la banda, ¿cómo repercute eso en Spotify?; por ejemplo, temas como Nadie es perfecto.

RS: “Nadie es perfecto” fue el primer hit de la banda, lo seguimos tocando hasta el día de hoy. Nos dimos cuenta que los discos en vivo son los más escuchados, por eso es tan importante esto para nosotros. Las canciones que grabamos en el disco en vivo anterior han tenido gran relevancia en otros países que por ahí no vamos tanto, como Guatemala, Nicaragua, que no tienen un mercado tan grande y nos descubrieron con “El show más feliz del mundo” que es nuestro disco en vivo pasado.