"El tamaño del ajuste es difícil de calcular porque (el Gobierno) no fue preciso sobre la quita de subsidios".

El diputado nacional de Cambio Federal, Nicolás Massot, cuestionó que "el gran ausente" en los anuncios económicos que realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, este martes, hayan sido "los salarios", reconoció que "en muchos casos las medidas" tomadas "eran inevitables" y recordó que durante la campaña el presidente Javier Milei "decía que el ajuste lo iba a pagar la casta y la política".

"Muchos sabíamos que Milei no era preciso cuando hablaba de que el ajuste lo iba a pagar la política y la casta, era falso y es un desafío ver como interpreta su electorado esto", dijo Massot en declaraciones a Futurock FM, al tiempo que advirtió que "el gran ausente en los anuncios económicos fueron los salarios" y que "hubo un cambio notable entre lo que se dijo en campaña y las medidas anunciadas ayer" por el ministro Caputo.

"Es difícil poder transitar" esta etapa de nuevas medidas "con inflación, recesión y falta de empleo, si no contemplamos también un incremento de salario y de ingresos", afirmó Massot.

Según el diputado, "el equilibrio es lo que va a permitir que este programa sea sustentable pero si empezamos hablando de impuestos, de precios sin hablar de salario, empezamos con una pata menos".

El ex presidente del bloque de diputados del PRO durante la gestión de Mauricio Macri consideró que "el tamaño del ajuste es difícil de calcular porque (el Gobierno) no fue preciso sobre la quita de subsidios" y reconoció que "el sentido de las medidas en muchos casos era inevitable".

Consideró que el ajuste debe influir "de manera proporcional, que no haya unos más afectados que otros" y advirtió que "hay que tratar de que no sean los jubilados los que otra vez se lleven la peor parte".

Respecto a las medidas anunciadas, Massot afirmó que "Milei dijo que se iba a dolarizar, que se iba a cerrar el Banco Central y bajar impuestos, y hoy se sepultó la dolarización, la clausura del Banco Central y se está llevando un programa de ajuste con suba de impuestos, eso implicó un cambio de equipo".

Tras mostrarse "sorprendido" por el "cambio" de rumbo del Gobierno, el legislador consideró que "a todo el mundo le sorprende el cambio pero habrá que ver si es tolerable" y subrayó que "está a las claras que hay un cambio muy notable, el más notable de los presidentes que podamos tener registro".

Consultado sobre la postura que adoptará su espacio frente a esas medidas, Massot juzgó que "no es un cheque en blanco de ninguna manera" y que por esa razón están "en una oposición y no en el gobierno", aunque hizo la salvedad que "no" son "una oposición intransigente".

Massot, que volvió a la cámara baja tras un período sin ocupar una banca, integra el bloque Cambio Federal que suma nueve diputados, encabezados por Miguel Ángel Pichetto e integrado además por Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, el republicano Ricardo López Murphy; el legislador del PRO de Entre Ríos, Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio; y el chubutense, Jorge Ávila, que responde al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, así como la misionera Florencia Klipauka y el cordobés Oscar Agost Carreño.

Hasta el momento, ese espacio no definió si será parte del interbloque Juntos por el Cambio.

