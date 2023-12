Este domingo 10 de diciembre, pasadas las 8:30 comenzó en la Legislatura de la Provincia la ceremonia de juramento del gobernador electo, Martín Llaryora, y la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto.

La asunción de Llaryora generó muchas expectativas, en tanto significa la irrupción al frente del Ejecutivo provincial de otro nombre, fuera de los dos dirigentes del peronismo cordobés, que ejercieron la gobernación, de manera alternada, desde 1999: José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

En la ceremonia, y tras la jura de ambos mandatarios, en primera instancia asumió las funciones frente a la Legislatura provincial, Myrian Prunotto, quien dio paso al discurso del nuevo gobernador.

Myrian Prunotto juró como vicegobernadora provincial.

En sus primeras palabras, Llaryora señaló que sabiendo la difícil situación que atraviesa el país producto de una "crisis económica histórica", compromete a trabajar para que "Córdoba no pare y siga adelante".

"Si Córdoba no paró aún, es por la gestión de un gran líder y estadista, uno de los gobernadores que quedará en la historia como uno de los mejores que tuvo la provincia, Juan Schiaretti", aclaró.

"La recesión económica y la crisis que se profundizó en los últimos meses, obliga a ser responsable y tomar medidas que comiencen con la austeridad en la política, sin desinvertir en políticas sociales. Es por eso que reducimos la cantidad de ministerios, serán solo 14. Pero esta medida sola no alcanza. Además, se congelarán las vacantes del Estado, excepto en los servicios esenciales como Educación, Salud y Seguridad", precisó.

También adelantó que va a reducir "un 25% el haber de gobernador y vice, el 15% el de los ministros y el 10% del de los funcionarios".

El Partido Cordobés

En el marco de su discurso, Martín Llaryora recordó que en esta fecha, 10 de diciembre, se festejan 40 años ininterrumpidos de democracia. Es así que se difundió en el recinto de la Legislatura un video de Raúl Alfonsín, "que tuvo el gran desafío de iniciarla y defenderla".

Pero además, homenajeó a los referentes políticos locales como Eduardo César Angeloz, Ramón Mestre, Juan Manuel De la Sota y Juan Schiaretti, que fueron los gobernadores en el ciclo de democracia y que la defendieron en Córdoba.

Retomando palabras de Alfonsín, recordó que la democracia se defiende en unidad. De esta manera, indicó que con ese concepto se creó Hacemos Unidos por Córdoba. Así, reconoció a la vicegobernadora Myrian Prunotto por sumarse a una nueva fuerza política, "con concepto amplio y con representantes de distintos partidos y sectores productivos y sociales".

"El Partido Cordobés tiene un solo objetivo: luchar todos juntos para resolver los problemas de Córdoba. Es tiempo de dejar atrás la grieta y como decía, José Manuel de la Sota, para 'crear puentes y no cavar trincheras'", puntualizó.

¡Sí, juro! Desempeñaré, con lealtad y patriotismo, el cargo de Gobernador de la Provincia de #Córdoba por el que he sido electo para el período 2023-2027. Es un honor asumir este compromiso, siento orgullo y gratitud. Me comprometo a hacerlo con la mayor responsabilidad. pic.twitter.com/O4mu8l5ioL — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 10, 2023

En ese sentido, señaló que no es 'hora de poner palos en las ruedas' y que van a apoyar al presidente Javier Milei, para garantizarle la gobernabilidad. Pero hizo la salvedad que Córdoba va a seguir defendiendo las premisas que vienen señalando desde hace años y volvió a pedir la baja de retenciones, el reparto equitativo de los recursos y la federalización de los subsidios.

"Me comprometo a hacer todo lo posible para defender los valores que hacen de Córdoba una Provincia distinta. Por eso vamos a hacer lo imposible para que la Obra Pública no pare, para que la Salud y la Educación no paren", señaló.

Inseguridad y narcotráfico

A sabiendas de que los dos flagelos que atraviesan a la provincia son la inseguridad y el narcotráfico, indicó que no se va a poder parar con el narcotráfico en Córdoba si el gobierno nacional no asume la responsabilidad que le corresponde y manifestó: "No vamos a parar al narcotráfico si no se custodian las fronteras, si no se radariza el territorio nacional, si no se aplica la ley de derribo, si no se distribuyen las fuerzas federales en todo el territorio, y también si no se realizan y reforman leyes fundamentales", manifestó Llaryora.

"No hay margen para el narcotráfico; que el Presidente cuente con nosotros para darle batalla", agregó.

En esa línea, anunció que aumentará el presupuesto para las fuerzas de seguridad y la Fuerza Policial Antinarcótico. También precisó que se duplicarán la cantidad de fiscalías antinarcotráfico en toda la provincia y se impulsará una ley para que se aplique a todos los funcionarios públicos provinciales, "un narcotest que brinde tranquilidad a los cordobeses en cuanto al compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Lo hicimos en la Municipalidad de Córdoba, lo haremos en la Provincia".

Además, adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley que buscará reforzar la seguridad de la ciudad, con un nuevo marco jurídico que modificará la Ley N° 9325, que lleva 20 años en la provincia. "Entre otras cosas, pasamos un enfoque basado en la coordinación vinculando el Estado y el sector privado, para que sea más eficiente el cuidado de los cordobeses. Crearemos las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, conocida como Policía Municipal, cuyos integrantes estarán capacitados y certificados para el uso de armas no letales y funcionarán como auxiliares activos de la Policía de Córdoba", anticipó.

También dijo que se incorporará "a las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación por parte de organismos competentes en la materia", y se asentarán las bases para "iniciar un proceso de refuncionalización de la Policía y del Servicio Penitenciario".

Pacto de Salud

Además, anunció un "nuevo pacto sanitario público-privado-universitario para la eficiencia del uso de la capacidad operativa del sistema y un cambio de paradigma de la atención, incorporando herramientas innovadoras y de salud digital, como lo hicimos en la ciudad de Córdoba".

"Priorizaremos el acceso a la salud y aseguraremos el cuidado en zonas geográficas complejas. Invertiremos en infraestructura sanitaria, reconociendo que sostenemos niveles de atención encima de la media nacional, con recursos humanos que demuestran profesionalismo y dedicación", manifestó el gobernador.

En cuanto a Educación, señaló que se emprenderá una nueva propuesta educativa que "es el verdadero motor del progreso". "Por eso vamos a emprender las transformaciones necesarias para garantizar una propuesta educativa actualizada, renovada y proyectada hacia los tiempos modernos. Y vamos a fortalecer la profesión docente, renovando la formación inicial, optimizando el sistema de formación permanente y trabajaremos junto a los gremios para mejorar la carrera docente".

Además, anunció que se dotará de infraestructura tecnológica a las escuelas para que los alumnos desarrollen conceptos modernos como el pensamiento computacional, robótica, idiomas, profundicen la lectura y matemática, para incentivar talentos cruciales para una sociedad inclusiva y productiva", subrayó.

Hay una preocupación central que atraviesa todo el territorio nacional, que es el narcotráfico y la inseguridad. Voy a poner todo mi esfuerzo para que vuelva la tranquilidad a nuestra gente. Pero no será posible sin que el gobierno nacional también asuma sus responsabilidades. pic.twitter.com/x1wIpYdlZd — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 10, 2023

"Lamentablemente, hoy el país vuelve a discutir sobre la educación pública. Pero en Córdoba no lo ponemos en dudas, y me comprometo ante los cordobeses en fortalecer la educación pública", señaló también.

"Además, a pesar de la crisis, vamos a poner lo que haga falta, para finalizar todas las obras para que todos los niños y niñas de 3 años puedan estar en el sistema educativo cordobés", anunció.

Programas de trabajo

Respecto a los programas como PPP, el Programa Aprendiz y otros relativos a crear puestos laborales en la provincia. En su discurso, Llaryora recordó los inicios del "Programa Primer Paso" (PPP) que le dio experiencia a miles de jóvenes para tener su primer trabajo.

"Hoy los desafíos van variando. Nuestra generación tiene que sumar para seguir en la senda del progreso. E indicó que el desafío está entre los trabajadores de entre los 25 y 45 años. Es por eso que lanzaremos un programa de reinserción laboral para ellos", precisó.

La obra pública no para

En tanto, reforzando su promesa de no detener las obras públicas en la provincia, Llaryora dijo saber que la Obra Pública significa: trabajo. "Vengo del interior del interior y sé perfectamente que sin obra pública no hay progreso".

En ese sentido, revalidó el protagonismo de las cooperativas y mutuales y señaló que sin la economía solidario no hubieran llegado obras como el agua, la luz o gas a las localidades del interior. Es por eso que indicó que se creará un Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

"Las empresas podrán satisfacer servicios en grandes ciudades, pero solo la solidaridad de las mutuales o cooperativas, o el Estado podrán llevar obras donde la rentabilidad es social y no económica. Dejar sólo en manos del mercado es condenar a la exclusión a muchos cordobeses", indicó.

"Yo aprendí de Juan Schiaretti, que hay que llevar las obras adonde está la gente. Yo me comprometo siguiendo sus pasos, a llevar la conectividad a toda la provincia. Yo he visto en carne propia siendo intendente de dos ciudades, lo fácil que es llevar la conectividad en la capital y lo difícil que es hacerlo en el interior. Por eso no vamos a sacrificar estas obras. No puede llegar el progreso y la productividad sin Internet. Por eso queremos garantizarla en cada una de las localidades de Córdoba", enfatizó Llaryora.

"Somos un pueblo trabajador, productivo, académico, solidario, protagonista y rebelde", dijo en el cierre de su discurso. "Nos toca construir la Córdoba de los nuevos tiempos, asentada sobre la solidez de lo construido, pero con la firmeza para enfrentar los nuevos desafíos con decisión, con innovación, con diálogo, con apertura y con participación plena de todos los sectores de la sociedad", concluyó el nuevo gobernador al grito de "Viva Córdoba".

Atributos de mando

La actividad de Llaryora se completará hoy con su presencia en el Congreso de la Nación, donde participará del acto de asunción del presidente electo, Javier Milei.

Por la tarde se trasladará a San Francisco, su ciudad natal, para recibir allí la banda y el bastón de gobernador por parte de Juan Schiaretti.

La ceremonia se desarrollará desde las 19 en el Superdomo San Francisco, ubicado en calle 25 de Mayo 1.293 y será transmitida en vivo a través de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.