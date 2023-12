“Traer el Divino International Music Festival a Córdoba es un gran placer”

Especial para La Nueva Mañana

Minino Garay:

Radicado en Francia desde hace más de 30 años, Minino Garay es unos de los grandes referentes musicales de Córdoba en el mundo. Esto –sumado a su inquietud permanente- le ha permitido traer hasta su tierra de origen un festival que destaca por su altísima calidad. Las dos propuestas musicales que presenta el festival –el 8 y 9 de diciembre- tendrán lugar en el Teatro Real de nuestra ciudad, y en Villa Giardino, en el complejo Pueblo Nativo-. LNM dialogó con Minino Garay en relación a las presentaciones del Divino International Music Festival en nuestra provincia –y sobre sus ambiciones y proyectos profesionales-.

¿Este 6ta edición del Divino Festival te trae –al decir de Sergio Barbosa- de vuelta al barrio?

-Mirá, yo trato de pasar cada año un tiempo en Córdoba y siempre presentando mis nuevos proyectos artísticos –musicales y culturales-. De algún modo mi vinculación con mi ciudad -y mi barrio- es de una permanencia interrumpida, o una ausencia intermitente.

-¿Qué es lo que te impulsa a permanentemente acercar a nuestra ciudad presentaciones de altísimo nivel, y siempre convocando a muchísimos músicos del ámbito local y del extranjero?

- Para mí el traer este Festival a Córdoba es un gran placer personal. Y es magnífico que los artistas –de múltiples nacionalidades- con los cuales yo he establecido relaciones profesionales y humanas en Francia puedan conocer a mi país y a mi provincia. Y a la vez es gratificante lograr que el ciudadano cordobés pueda acceder a presenciar un espectáculo musical de altísima calidad internacional. También hay una búsqueda profesional –personal- ya que a partir del Divino Festival quisiera que en Argentina vean que yo puedo organizar grandes festivales, o que puedo asumir perfectamente la dirección artística de festivales de importancia.

-¿Cómo es que se puede llevar adelante esta presentación del Divino Internacional Music Festival en nuestra provincia?

- Cada uno de estos festivales –los Divino- lleva un año de trabajo. Para ello cuento con subvenciones de varias entidades francesas –el estado, las Alianzas, los institutos- y los productores locales argentinos-. En particular este festival cuenta con apoyo del estado francés y la participación privada de Jorge Chemes y Pueblo Nativo –en Villa Giardino-. Por otra parte, los artistas colaboran en gran medida, ya que aceptan cobrar mucho menos de lo que habitualmente les pagan en Europa y recibir la misma retribución que los músicos argentinos que participan en el Festival. Ellos vienen porque me conocen a mí y saben que los traigo a una aventura hermosa en la cual la van a pasar muy bien.

-¿Cuáles son las características más relevantes que querrías señalar de los músicos que participan en el Divino festival?

-Es que son artistas como yo, muy inquietos y curiosos, muy “viajeros”, y que mezclan un montón de músicas. En esta oportunidad, por ejemplo traigo, entre varios, a unas mujeres que desde el flamenco se acercan al jazz. Y también traigo a de nuevo a Magic Malik –con quien trabajamos junto a Jaime Torres-. No me detengo en cada uno de los músicos porque no terminaríamos nunca la nota. Pero son todos se un nivel mayúsculo –tanto los extranjeros como los argentinos-.

-¿Cómo está estructurado -en cuanto a tiempos, espacios y contenidos- el desarrollo del festival y cómo puede acceder el público a las presentaciones?

-Las presentaciones –en cuanto a fechas y espacios- están programadas de modo simultáneo para el viernes 8 y el sábado 9 en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba y en Pueblo Nativo, en Villa Giardino. Son dos propuestas completamente diferentes en cuanto al contenido, ya que una es un homenaje al gran Jaime Torres mientras que la otra es una propuesta que fusiona el jazz, el tango, el folclore y el flamenco. O sea que los músicos que participan en una presentación no lo hacen en la otra, lo cual permite que las presentaciones se realicen en dos escenarios de modo simultáneo, o sea que mientras una está teniendo lugar en Córdoba -al mismo tiempo- la otra estará ocurriendo en Villa Giardino. Esta mecánica es común en ambas fechas.

¿Cuál es tu participación musical dentro de este festival?

-Voy a tocar en el homenaje a Jaime Torres. Yo ya grabé un disco (Altiplano) con Jaime –y Magic Malik-, pero luego de ese registro –dos años después- realizamos otro disco que nunca salió y que ahora lo vamos a tocar íntegramente junto Juan Cruz Torres - hijo de Jaime-, Magic Malik y Manu Sija. Esa va a ser mi participación musical dentro del Festival

-¿Por qué el homenaje a Jaime Torres? ¿Cuáles fueron los vínculos que tuviste con el gran músico argentino?

-Lo conocí a Jaime en 1990 cuando el Tata Cedrón me invitó a participar en una ópera en la que participaba Jaime. Partir de allí establecimos un gran vinculo humano y profesional que nos llevó luego a realizar, como te dije, dos discos. Uno es Altiplano –junto a Magic Malik-, y el otro es que vamos a tocar en esta edición del Divino Festival.

Hablemos sobre discos. Siempre sorprendés -por lo variadas y disruptivas- con tus nuevas producciones musicales. Entonces, ¿cuál es tu intención al abordar un nuevo registro discográfico?

-Todo el mundo sabe que –musicalmente- soy inquieto, curioso y ecléctico. Por eso voy desde hacer un disco como Asado –con León Gieco, Kevin Johansen, Eruca Sativa, Jairo, y otros-, pasando por un disco en homenaje al cuarteto cordobés (Tunga Tunga´s Band), hasta llegar a un registro muy diferente como el Speaking Tango. En definitiva, los discos que yo realizo los hago pensando que ese material debe perdurar en el tiempo, quiero decir que después de pasado varios años de su presentación puedan ser escuchados sin perder vigencia, que las cada una de las composiciones sean como recetas de cocina perennes, que perduran en la memoria del cocinero y de los comensales que de vez en cuando procurarán degustar nuevamente.

Las entradas

En cuanto al acceso del público a las presentaciones, las entradas del Teatro Real son por autoentrada ($ 5.000) y las de Pueblo Nativo ($ 10.000); se pueden adquirir mediante [email protected]. Hay que decir que las presentaciones en Pueblo Nativo son de mayor extensión temporal ya que el espacio es de otras características muy diferentes a las de un teatro.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]