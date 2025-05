Las y los trabajadores despedidos en el Hospital Rawson, que hace casi 50 días vienen reclamando por su reincorporación, denuncian que este lunes la Policía, les bloqueó el ingreso al nosocomio, tampoco pudieron armar la carpa ni levantar las banderas de protesta, vulnerando su derecho a protestar. En ese marco, convocaron a un paro de 24 horas el jueves 22 de mayo.

"La policía de Córdoba amedrenta a los trabajadores para que no ingresen a la carpa donde concentran pacíficamente hace 48 días por los 18 despidos injustificados y por condiciones dignas de trabajo", denunciaron este lunes las y los trabajadores al llegar a lugar y apuntaron por esta situación al gobernador Martín Llaryora, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer y la directora del Raeson, Claudia Toledo.

En esa línea, Pablo Serradell, delegado de ATE y también uno de los dos delegados despedidos calificó la situación como una "militarización" tras el despliegue de casi 50 efectivos en la institución pública tanto en la guardia, los consultorios y afuera. "Hay policías al frente y dentro del hospital cercenando la libre circulación dentro el hospital".

El delegado contó que un comisario apostado adentro del hospital les bloqueó el paso hasta la dirección del nosocomio para hablar con las autoridades. "Esta situación no hace más que profundizar el conflicto, porque no solo no hay respuesta a los 18 despidos del hospital y los más de 70 en toda la provincia sino que agravan el reclamo pacífico que venimos llevando hace más de 48 años", indicó Serradel y agregó que les impiden montar la carpa que venían sosteniendo.

"La situación es grave, por eso llamamos para este jueves a gran paro provincial. No solo de la Salud sino también desde otros sectores de la administración pública, otros gremios y a la comunidad en general. Ese día habrá un paro activo y una concentración desde las 11 en el Polo Sanitario para luego marchar al Patio Olmos", explicó el delegado.

La convoctaria se realiza desde desde ATE y UTS, que tienen representación en Salud y desde hace semanas vienen reclamando que los despidos fueron injustificados. "No tenemos apercibimientos, ni llegadas tardes en nuestro legajo, nada que amerite los despidos. En mi caso es una clara persecusión política porque venimos organizando las asambleas y denuncando lo que viene sucediendo en todos los hospitales: vacimianto y precarización porque las contrataciones de médicos y enfermeros, son todos bajo la modadliad de monotributo", ceró Serradell.