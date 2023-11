La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo hoy que los ministros del gabinete serán confirmados "a partir del 10 de diciembre" por el Presidente electo, Javier Milei, y aseveró que "seguramente en el día de hoy" mantenga conversaciones con Patricia Bullrich, quien ocuparía la titularidad del ministerio de Seguridad.

"Es normal que haya mucha expectativa sobre quienes van a ser los ministros y el nuevo Gobierno. Los anuncios se harán a partir del 10 de diciembre. La decisión de transmitir eso es del presidente Milei" dijo Villarruel en declaraciones a la prensa desde el Departamento Central de la Policía Federal, donde conversó con los oficiales sobre cómo pueden "desarrollar su actividad con mayor eficiencia".

"No he hablado en las ultimas horas con Bullrich. Estamos a contra reloj en todas las áreas, pero eso no implica ningún gesto en particular. Estamos todos trabajando y reuniéndonos. Seguramente en el día de hoy hable con ella", añadió al ser consultada por la dirigente del PRO que probablemente ocupe el cargo de titular de Seguridad.

"Más allá de quienes sean los ministros designados (de Seguridad y Defensa) quiero darle también mi apoyo a cada una de las personas que en nombre del Estado argentino protegen los bienes y la vida de los ciudadanos", añadió en declaraciones a TN sobre su recorrida.

Además, Villarruel destacó que "es la primera vez que viene un vicepresidente al Departamento Central" y dijo que sería positivo "generar una nueva costumbre" de que los mandatarios se involucren.

"En los próximos días nuestra gestión va a estar tomando decisiones muy importantes respecto al devenir de la casa de las provincias que es el Senado", anticipó Villarruel, quien esta semana se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, destacó que está manteniendo reuniones con "muchos senadores", tomando "contacto con las distintas provincias" y sobre la Presidencia previsional de la Cámara Alta dijo que confía en que "se van a mantener las costumbres establecidas para el funcionamiento del Senado".

Al ser consultada por la impronta que va a tener su gestión, Villarruel sostuvo que va a “colaborar con el Presidente de la nación", trabajar para "la gobernabilidad y la institucionalidad" y para que "todos los argentinos se sientan representados por esta nueva gestión".

“Esperamos que luego de cuatro años de Gobierno podamos decir que finalmente los argentinos han dejado las grietas atrás y que trabajan por una concordia, por la libertad y el progreso. Es una realidad que el pueblo argentino esta sufriendo mucho, esta muy desunido y no ve futuro en este país así que tenemos que trabajar intensamente para cambiar eso”, completó.

