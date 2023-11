Especial para La Nueva Mañana

La asunción del economista liberal libertario (tal como se autopercibe) con su extravagancia a cuestas abre un interrogante. En realidad, más de uno. Quizás el principal sea cuánto énfasis les dará a sus posiciones más extrañas durante su administración. ¿Será la Argentina conejillo de indias de ideas marginales dentro de la teoría económica existente? Pero la inquietud inmediata más acuciante, con repercusión directa en el ingreso de la población, apunta a la propuesta de dolarizar la economía. En efecto, el ejercicio de trocar todos los pesos existentes por dólares que el Estado no tiene presupone hacerlo a un tipo de cambio elevadísimo.

La sola idea de que el presidente electo proponga acabar con la moneda nacional alienta a la potencia la expectativa devaluatoria siempre persistente. Por lo que la pregunta que urge apunta al dólar ¿vuela antes de la asunción formal del nuevo presidente electo o Milei inaugurará su administración con devaluación? El alza se da por descontado. El incremento de la divisa norteamericana sale o sale. Así lo prevén los contratos a dólar futuro que ya realizan operaciones a un dólar oficial de $840 para diciembre y de mil pesos para febrero. Asimismo, los bonos cuyos retornos están atados a la cotización del dólar están al alza en los mercados.

Pero el salto del tipo de cambio encuentra represión del actual gobierno. Las primeras medidas implementadas por el gobierno saliente tras perder la elección dan cuenta que usarán los instrumentos disponibles para evitar devaluar y pagar sus costos. Incluso, según fuentes del Banco Central, no se descarta estrechar importaciones aún más para no perder dólares y postergar la devaluación. Para el economista José María Rinaldi, el gobierno saliente, en busca de demorar la devaluación, continuará produciendo instrumentos que canalicen pesos y eviten que vayan al dólar. “En esto de sobre producir instrumentos monetarios, Pesce (presidente del Banco Central) fue muy hábil. No sé si alcanzará, porque es una situación de muy corto plazo”, reflexionó.

Hablan de dolarización, pero el empresariado busca un plan de estabilización

“No hay resultados que nos muestren que dolarizar sea una buena alternativa”, destacó el industrial villamariense Marcelo Uribarren.

En lo inmediato, para el industrial Marcelo Uribarren, el nuevo gobierno debe lidiar con alto déficit; alta inflación (y en ascenso); poca inversión productiva a falta de estabilidad y confianza; y minoría parlamentaria. En este contexto, “el nuevo gobierno dice que va a dolarizar y abrir las fronteras”, cuando lo que necesita el sector productivo es “orden económico”. Para el empresario, una reducción del déficit fiscal es la prioridad para reducir la inflación y las tensiones cambiarias, sostuvo al ser consultado por este medio.

Vale aclarar que el orden fiscal está presente en el discurso del libertario. Pero a su manera. Quien ganó el ballotage hizo campaña anunciando que hará un ajuste brutal equivalente al 15% del PBI. Esta semana precisó en declaraciones a los medios que el ajuste no lo hará la gente, sino que impactará en “la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios y los profesionales corruptos”. Algo absurdo para cualquiera que conozca la estructura de gastos del Estado. Puesto que entre jubilaciones estatales y subsidios energéticos se va la mitad del gasto público. Mientras que lo que entraría dentro del “gasto de la política” orilla apenas el 1% del gasto.

La dolarización no tiene antecedentes positivos que la avalen

“No hay resultados que nos muestren que dolarizar sea una buena alternativa”, destacó el industrial villamariense Marcelo Uribarren, quien también agregó que “si el gobierno ordena las principales variables macro y microeconómicas no hace falta dolarizar”. Algo que muchos empresarios repiten en off, la idea de dolarizar presente en el firmamento liberal puede ser atractiva para los trabajadores de Rappi o algún descuidado que cree que se dolarizará la nominalidad que gana hoy en pesos, pero es rechazada por adultos responsables que pagan salarios.

Sobre el plan de estabilización que aplicaría la gestión liberal para ordenar la economía, Uribarren reconoció que no hay pistas, solo consignas que, sin un ordenamiento previo, no tienen sentido. “Él dice que tiene un plan contundente para todas las cuestiones… habrá que ver el 10 de diciembre cuando hable a la población si lo comenta”. Asimismo, “también habrá que ver quiénes son los actores. Es muy importante saber quiénes son las personas que ejecutan el plan para saber qué nivel de confianza van a tener del mercado, los actores financieros y, fundamentalmente, de la industria que son quienes generan riqueza”, cerró.

Política internacional: el suicidio de romper con Brasil y China

En el mismo sentido se manifestó el actual presidente de la Unión Industrial Córdoba (UIC), Luis Macario, al aclarar que el país no puede prescindir del manejo de su moneda. Pasó con la convertibilidad, explicó, cuando el dólar se revaluaba a nivel mundial o un competidor devaluaba su moneda se pierden mercados por pérdida de competitividad. Lo cual se traduce en menos exportaciones y redunda en menos ingreso de divisas. Además, destacó que la variación del dólar depende de factores económicos de los Estados Unidos que “nada tienen nada que ver con la realidad económica de Argentina”.

Para Macario, empresario de la industria harinera y del maní, la idea de adoptar la moneda de otro país como propia y prescindir del Banco Central no es buena. Lo que no significa que la máxima autoridad monetaria no deba incorporar cambios. En ese sentido, “hay que evitar que el Banco Central se la pase financiando la mala praxis de los políticos”. No obstante, para el dirigente empresario la dolarización es solo “un slogan de campaña”. En el mismo sentido, tampoco cree que transformará en política efectiva el “precepto ideológico” de la apertura indiscriminada de la economía al mundo.

Frente a las consignas liberales aperturistas para que prevalezcan los productos más competitivos a nivel mundial, el presidente de UIC aclaró que “el mundo está globalizado, con distintos niveles de apertura. No hay que ser ingenuo, abrir para importar botellas de agua mineral de Francia (como ocurrió en algún momento) no tiene sentido alguno”. No obstante, tener niveles de apertura para abaratar insumos y bienes de capital sería un camino deseable para la industria. Respecto a las relaciones internacionales, para el dirigente empresario “sería una posición suicida” romper relaciones con socios comerciales por cuestiones ideológicas.

Libertarios declaran “el fin de la obra pública”

Aquí también se abre un interrogante como consecuencia de retóricas extremistas de parte de miembros del nuevo gobierno. Por caso, el flamante diputado liberal Benegas Lynch, que tiene ideas tan curiosas como privatizar las ballenas y los mares, anticipó “el fin de la obra pública”. Algo parecido había comentado Javier Milei durante la campaña. Si bien quien estará a cargo del área de Infraestructura a partir del 10 de diciembre se manifestó sobre el aumento de la participación privada en materia de obra pública, no lo hizo en los extremos que mostraron otros libertarios.

Las afirmaciones de los libertarios “parten de una concepción equivocada de lo que es la inversión privada”. La afirmación pertenece a un experimentado empresario de la construcción de Córdoba. En off, el empresario dijo a este medio que “no hay país en el mundo en donde la inversión privada supere a la del Estado, que es siempre la fundamental”. Inclusive, en el modelo chileno al que aluden desde La Libertad Avanza, aclaró la fuente, “el privado tiene una participación del 10%”. Además, cualquier inversión privada evalúa el proyecto, “el retorno y las condiciones económicas, que hoy son inestables”.

Argentina, tierra de anormalidad

La Argentina sigue sumando excepcionalidades a su historia reciente. Acontecimientos insólitos. A la recesión del gobierno de Mauricio Macri en dos de los años en que recibió desembolsos internacionales por casi 45 mil millones de dólares, algo nunca visto en la historia económica; el crecimiento de la economía de 5,2% durante el 2022, año en que la inflación acumuló casi 100%, inentendible para la teoría económica; se le suma el más reciente, el primer presidente autodefinido anarco liberal de la historia de la humanidad. ¿La realidad acuciante y correlación de fuerzas adversas lo moderarán o buscará implementar sus extravagancias anarcoliberales?

