La presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó que con la llegada del presidente electo Javier Milei se respete la búsqueda de las nietas y los nietos apropiados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar que azotó a la Argentina.

"Tengo una sensación de fracaso tras la elección pero ya está, el voto fue popular y hay que respetarlo. Yo personalmente sigo en Abuelas y debemos seguir buscando los nietos. Vamos a pedir una audiencia con el presidente electo para que sepa qué estamos haciendo y nos ayude", señaló Carlotto.

Luego de haber cuestionado a Milei antes de la definición electoral, por sus dichos sobre los derechos humanos y el número de desaparecidos, la presidenta de Abuelas subrayó: "La lucha que hemos hecho hasta ahora nos ha fortalecido, nos esperamos encontrar con esa línea que fue marcando en la campaña. Vamos a ver si lo cambia o no, la vicepresidenta tiene mucha maldad, ahora tiene dicho rol, deberá guardarse esa pensamiento y velar por el pueblo".

"Todos somos argentinos y tenemos derechos, pedimos que nos respeten la búsqueda de nuestros nietos. El mundo nos va a defender, la OEA, la gente de Washington, otros países europeos que nos recibieron con honores; eso no lo puede cambiar un presidente", afirmó Carlotto.

En declaraciones radiales, indicó que "la gente que está cansada de los políticos de siempre, es la que no come, no tiene trabajo, vive en casa de cartón, al lado de un arroyo".

Y recordó que el único presidente que se negó a recibir a Abuelas de Plaza de Mayo fue Mauricio Macri: "Milei como presidente le corresponde recibir a todo el mundo".

Fuente: NA

