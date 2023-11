El senador nacional y excandidato a gobernador, Luis Juez, del espacio de Juntos por el Cambio (JxC), votó en un establecimiento educativo del barrio Alberdi y manifestó que espera que "la gente vote y que elija con tranquilidad al candidato" para los próximos cuatro años.

Consideró muy importante que "al que le toque gobernar se dé cuenta que estamos viviendo momentos extremadamente complejos. Que la gente la está pasando mal y que las soluciones lleguen lo más rápido posible", no obstante consideró que "las decisiones que se tomen deben ser extremadamente prudentes".

Y además dijo en relación a Llaryora y los cambios sobre el Tribunal de Cuentas: "No estamos terminando bien el año en Córdoba. El gobernador todavia no asumió y se ha arrogado facultades que la gente votó. Son las facultades que te da la ley. No se puede hacer cualquier cosa, no te podes tomar atribuciones".