Por el derecho a reparar, Córdoba realiza el primer Encuentro Federal Cybercirujas

“Así como los electrodomésticos que compramos, una heladera, por ejemplo, vienen categorizados de la A a la F, según el índice de energía que marca cuánto consume esa heladera, en materia de leyes respecto a la reparación, existe algo que se llama índice de reparabilidad. Es lo mismo, salvo que indica qué tan reparable es ese equipo que compramos y saber esto puede llevar al consumidor a comprar una u otra opción, según la que tenga mayor índice de reparabilidad”, explica Juan Yornet, que tiene 24 años, es estudiante de la Licenciatura en Computación en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y también es parte de la comunidad Cybercirujas de Córdoba, el espacio que funciona en Ciudad Universitaria para hacer circular computadoras o piezas tecnológicas en desuso. Un lugar donde se divulga el software libre, se comparten habilidades y se asiste, incluso, a quienes necesiten ayuda con el manejo de la tecnología.

En sus distintas versiones y recorridos, Cybercirujas del país se preparan para reunirse en Córdoba el 25 y 26 de noviembre, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas donde harán una feria Cybercirujas con charlas y la presentación de proyectos que van por fuera del estándar: videojuegos, música, arte y "ciencias cybercirujas". Entre ello, una computadora cuya arquitectura fue pensaba y armada íntegramente con chips de placas viejas, lo que otros llamarían basura tecnológica.

También se podrá escuchar música producida con una Commodore 64 -la mítica computadora salida al mercado en 1982- robots montados con cosas de la calle, o videojuegos hechos con controles alternativos, como un teléfono de línea, un aparato posnet viejo, o la “Ventilastation”, que permite jugar utilizando un ventilador.

“Van a confluir personas de distintos ámbitos: educación, tecnología, de hacking, de ciencias sociales, de arte. Tal como es Cybercirujas”, dicen desde la organización.

Todos los últimos sábados de cada mes, la comunidad Cybercirujas se convoca entre la Feria Agroecológica y el Data Center de Ciudad Universitaria para hacer circular hardware en desuso y compartir habilidades. Foto: gentiliza Charlys Feliz.

Una comunidad que repara

Los últimos sábados de cada mes, a la par de la Feria Agroecológica en "El Bosquecito" de Ciudad Universitaria, la gente puede llevar lo que sea que esté relacionado con computación y ya no use, no es intercambio ni venta, solo se trata de hacer circular esos insumos que a otra persona le pueden servir, como monitores viejos, CPUs en desuso, notebooks inhabilitadas, cables, teléfonos, faxes obsoletos, todo lo que tiene una computadora adentro y a veces uno lo tiene en casa juntando polvo.

Todo lo que queda como “basura tecnológica” es trasladado por un camión del Ente Córdoba Obras y Servicios (COYS) de la Municipalidad que brinda soporte para que pueda llevarse adelante la actividad.

La iniciativa Cybercirujas, que nació en Buenos Aires y se fue extendiendo a distintas ciudades del país durante la pandemia, en Córdoba tuvo su primera versión en abril de 2022 y desde entonces la comunidad fue creciendo, incluso llegaron a organizar una actividad llamada “Reparatón”, donde se juntaron, llevaron piezas y se pusieron a arreglarlas. Algunas no se podían reparar, pero otras iban circulando de mano en mano hasta que alguien pudiera: “Eso fue un aprendizaje colectivo muy grande y me gustaría poder llevarlo a los colegios porque habiendo tantas compus para poder arreglar, se puede aprender cómo funcionan y qué mejor que hacerlo con esas que están viejas sin funcionamiento”, retoma Yornet y agrega que eso ayudaría a que los mismos estudiantes puedan arreglar sus computadoras y replicar después ese conocimiento.

“Esto se relaciona con lo que me impregnó Cybercirujas que es el derecho a reparar, extender las garantías de los equipos y entender que hay un montón de cosas que son reparables y eso se vincula al cuidado del medio ambiente”, explica el estudiante y añade: “Hay que ser conscientes de la toda la explotación que se hace para fabricar un equipo, el daño ya está hecho, por la extracción y la elaboración”.

Lo que dice el joven hace referencia a que alrededor del 80% de la contaminación que genera un aparato electrónico durante su vida útil, se da en la etapa de creación. Entonces, para aminorar el impacto, habría que usarlo la mayor cantidad de tiempo posible, lo que significa, postergar la obsolescencia programada -esa vida útil decretada por el mercado- todo lo posible.

" El objetivo es ir contra esa idea acartonada donde la compu es lo que el fabricante te dice que es”, indica Nicolás Wolovick, computólogo, docente de la UNC y uno de los procursores de Cybercirujas en Córdoba. Foto: gentileza Charlys Feliz.

Mirada crítica

Cybercirujas lleva en Córdoba 18 ediciones y logró forjar una comunidad con amplitud generacional y espíritu colaborativo sobre todo en este marco de crisis económica donde la necesidad afloró casi de forma brutal y eso se vio en los sábados de juntadas.

“Hay que hacerse cargo de esa inclusión social, que la gente tenga la posibilidad de tener su dispositivo de computación que tenga la posibilidad de repararlo, instalarle software y hacer lo que le quede mejor con la máquina”, dice a LNM Nicolás Wolovick, computólogo y docente de la UNC, que junto a Cristian Rojo -comunicador social y especialista en comunicación digital-, estuvo al pie del cañón desde abril de 2022 en la organización tecno-cirujas de Córdoba.

No todas las versiones de esta iniciativa tienen la misma dinámica en otras ciudades del país, pero sí las alinea la mirada social y crítica sobre la computación. “De ahí, esa necesidad de juntarnos, de compartir lo que hacemos y hacer un ´show de freaks´ computacional, porque el objetivo es ir contra esa idea acartonada donde la compu es lo que el fabricante te dice que es”, añade Wolovick.

El Encuentro Federal Cybercirujas arranca el sábado 25 con la feria habitual desde las 10 a.m. y seguirá durante toda la jornada, y también el domingo 26, en la biiblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas con distintas actividad, es abierto y gratuito para todo público. Foto: gentileza Charlys Feliz

“Queríamos hacer un encuentro que sea en clave de lo que hace Cybercirujas, es decir, proponer reparaciones de las computadoras, la instalación de software libre, la circulación de hardware, hablar de tecnopolítica, mostrar proyectos Cybercirujas que tengan que ver con el hacking, modificaciones, engendros informáticos, pero con un costado más social, más político”, aporta Sergio Rondan, -alias Soldan-, que es parte de la organización y la comunidad que impulsó desde Buenos Aires, la idea originaria de Cybercirujas que con el tiempo se fue descentralizando hacia otras partes del país: Rosario, La Plata, el AMBA, Posadas, Santa Fe y Córdoba.

“La idea es clara, alejar la tecnología y la informática de un instrumento meramente comercial sino pensarlas como un instrumento también de acción comunitaria, social y política”, agrega Rondan, que además es docente y jefe de redacción de la revista Reply, especializada en la cultura de videojuegos en Argentina, la única impresa en papel de Latinoamérica.

“Mucha gente tiene una computadora que no le anda y muchas veces no saben que quizás es porque el sistema que tiene ya es muy pesado y que hay una alternativa a eso”, dice el docente y agrega que esto ocurre porque a veces la información no llega, circula más en debates de personas que hablan de software libre y “no baja a tierra eso”.

“En este encuentro federal que es abierto a todo público, por un lado queremos llevar esta mirada de software libre al territorio, como decimos. Y por otro, aunar comunidades, buscar una idea de empoderamiento. Así como el feminismo vino a mostrar un montón de cosas que estaban mal y desarticular un montón de cosas naturalizadas, discursos cristalizados, nosotros creemos que en la tecnología pasa lo mismo, en el uso de diversos servicios informáticos que están naturalizados, y eso genera distintos problemas en la sociedad”, indica Rondan y explaya: “Por ejemplo, el recambio constante de celulares y computadoras está ligado a aquellos bienes que están hechos para que los tires, pero eso no sucede cuando uno tiene cierto control del software que utiliza, y saber estas cosas, es también empoderarse”.

