El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, defendió el proceso electoral en Argentina, en cuanto a la custodia y seguridad de las urnas de votación, de cara al balotaje del domingo que dirimirá el próximo presidente entre Sergio Masa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

"Nuestro proceso electoral tiene una serie de garantías muy robustas. Para cada elección hay un despliegue y un repliegue de las urnas, de la documentación, del material electoral", dijo Schimmel en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN).

Al respecto, explicó que ese operativo "se hace desde las juntas electorales nacionales en cada uno de los distritos y luego vuelve esa documentación para el escrutinio definitivo".

Schimmel reafirmó que todo ello "tiene una custodia y operativo de seguridad muy severo y estricto, porque si bien lo hace el Correo Oficial, el despliegue se hace con un operativo de custodia del Comando General Electoral, que son las fuerzas armadas y de seguridad".

El funcionario de la Cámara Electoral, que está a cargo del escrutinio definitivo -el provisorio lo hace el Poder Ejecutivo la misma noche de la elección y no tiene validez legal-, aclaró que "desde 2015 cuando se empezaron a generar algunas preocupaciones desde las agrupaciones políticas se ha sumado seguimiento con GPS de los camiones troncales que distribuyen para el despliegue y el repliegue".

Por otra parte, ante una consulta sostuvo que "en una elección de segunda vuelta gana la agrupación que más votos obtenga" de manera que el candidato que tenga un voto más que otro va a ser proclamado presidente de la Nación.

Y aclaró que "el voto en blanco es un voto válido según nuestro código electoral, no es nulo, pero que no computa para ninguno de los dos candidatos" y señaló que "no beneficia ni perjudica especialmente a ninguna de los dos candidatos sino que queda afuera".

Acerca de dónde es posible realizar denuncias el día de la jornada electoral, el funcionario informó que la justicia electoral se encargó de "facilitar las vías" para hacerlas desde el portal de denuncias a través de la página de internet electoral.gob.ar para que la ciudadanía o referentes políticos puedan transmitir algún delito o irregularidad o incumplimiento de la veda".

Sobre ese punto, Schimmel explicó que para eso se pide el "requisito" de "identificar dónde ocurrió el hecho" y que el denunciante se identifique también, y agregó que también existe la vía del fiscal electoral.

Fuente: Télam

