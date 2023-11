Especial para La Nueva Mañana

A principios de la semana se presentó ante la opinión pública un caso de espionaje ilegal en el cual desde los medios hegemónicos se pretende involucrar al diputado nacional Rodolfo Tailhade –quien no aparece nombrado ni una vez en el dictamen (de 143 páginas) del fiscal Gerardo Pollicita-.

Lo que sí se sabe es que existieron contactos en los que el policía detenido por presunto espionaje- Ariel Zanchetta- le ofrecía al diputado información sobre Elisa Carrió, Luis Juez, y también los chats del lago escondido.

No se ha comprobado que Tailhade haya respondido afirmativamente a estos contactos provenientes de Zanchetta – quien, dice Tailhade, se presentaba como periodista-. Al respecto circula cierta información que vincularía a Zanchetta de modo tangencial –y no tanto- con el multimedio Clarín.

El diputado - que desde hace mucho tiempo se muestra combatiendo contra lo que él denomina las mafias macrista y judicial- dialogó con LNM acerca de su situación en la causa de espionaje de Zanchetta y sobre sus recientes actuaciones -previas al “escándalo Zanchetta”- en relación a las investigaciones a las cuales se encuentra abocado.

Zanchetta y el juicio político a los supremos

Desde la prensa hegemónica se lo señala a usted como fuertemente comprometido en el “escándalo” Zanchetta. ¿Qué puede expresar al respecto? ¿De qué se lo acusa puntualmente a usted?

- Zanchetta es una persona que está detenida hace 4 o 5 meses por una cusa que se inició por denuncia de algunos jueces que dicen que se le había intentado hackear sus celulares. Entre los contactos de Zanchetta aparezco yo. Y aparecen tres contactos conmigo -vía telegram- que efectivamente existen. Pero la gran mentira es que yo sea jefe o parte de la organización de Zanchetta. Estas acusaciones que dirigen hacia mi persona -en el caso Zanchetta- no son otra cosa que una operación de prensa destinada a descalificar el juicio político a los miembros de la corte ante la inminencia del dictamen.

¿En qué medida se está ocupando de esto –tanto desde lo personal como desde lo institucional-?

-Bueno, por ejemplo, el miércoles me presenté voluntariamente ante la justicia porque en alguna información –mediática- aparezco yo como espiado, o sea como víctima y no como victimario. Entonces quise saber en qué medida esto es así. Lo cierto es que en el dictamen de Pollicita mi nombre no aparece ni una sola vez. Pero toda esta operación es algo que será develado a mi favor prontamente. Igualmente, todos los involucrados -en el juicio político contra los cuatro miembros de Corte Suprema de Justicia- han aprovechado la oportunidad para “embarrar la cancha” en el proceso.

Hablando del tema, ¿en qué estado se encuentra el juicio político a los miembros de Corte Suprema de Justicia?

-La investigación ha concluido, y les hemos formulado cargos a los cuatro ministros. Rosenkrantz y Rossati han presentado sendos descargos por escrito, pero ninguno –de los cuatro- ha venido a declarar a la audiencia en la fecha fijada para tal fin -el 7 de noviembre-. Por lo tanto ha terminado la etapa de investigación y ahora deberán acontecer reuniones para determinar qué van a hacer después del balotaje.

Mauricio Macri: causas comprometedoras y prohibición de salir del país

Usted ha solicitado ante la Justicia que se impida la salida del país al ex presidente Mauricio Macri. ¿Qué lo ha motivado para llevar adelante tal solicitud?

-Yo le pedí esto a los jueces- sin esperanzas ni expectativas, no soy ingenuo-. Pero lo que quise hacer es dejar testimonio para que cuando Macri efectivamente se escape quede sentado este testimonio de Tailhade advirtiéndole a la justicia sobre una eventual fuga del ex presidente, y que no pase lo que pasa hoy con “Pepín” Rodríguez Simón, quien ya lleva 3 años prófugo sin que se lo haya podido traer al país. Esta advertencia mía va aquedar asentada –que Tailhade advirtió y nadie hizo nada-. Ese es el sentido de mi pedido de prohibición de salida del país de Macri.

- ¿Usted piensa que Mauricio Macri teme por su futuro judicial ante una presidencia de Massa?

- Yo no tengo opinión personal sobre algún posible temor del ex presidente Macri. Lo que sí digo es que en los medios alineados –o más afines a sus intereses (los de Macri) – como La Nacion, Clarín (N. R.: y La Política on line) se ha escrito, sobre esta expresión de temor de Macri ante un gobierno de Massa, y que es algo que el ex presidente ha dejado trascender a su círculo íntimo y su núcleo de confianza: que él se va ir del país si gana Massa porque piensa que su vida se va trasformar en un infierno judicial. Esto ha sido dicho –y escrito- por periodistas muy serios de este país.

- ¿Cuáles son las causas en la que se encontraría más comprometido Macri?

-Yo creo que sobre todo le preocupan aquellas causas en las que él obtuvo un rédito económico personal directo. Quisiera señalar algunas principalmente: la de los parques eólicos, la causa del Correo, la del Indalo –por la cual está prófugo “Pepin” Rodríguez Simón-, la mesa judicial, los peajes y las causas de espionaje. Creo que esas son las que lo que pueden preocupar más. De estas causas yo soy el denunciante en varias: eólicos, Correo, peajes, y en espionaje ilegal soy parte de la comisión que llevó adelante la investigación para que se llevara adelante la denuncia. Las causas son todas económicas, negocios y negociados de Macri y su familia. Como también la ley del blanqueo de familiares –para su madre y su hermano, cuando estaba prohibido por la ley-.

También se ha expresado usted sobre una inminente e importante devolución de dineros -por parte de Macri y sus familiares- al Estado por una causa de la AFIP. ¿Qué tan cerca se está de que esta devolución se concrete?

-Macri debe devolverle al Estado las varias decenas de millones de dólares que blanqueó ilegalmente su hermano -y su madre (ella más de 25 millones de dólares)-. Todo eso debiera ser declarado nulo por la justicia. Es un blanqueo ilegal y debieran cobrarle a los Macri todos los impuestos que adeudan por esos dineros que no declararon durante años, más los intereses, recargos y multas. Pero este es un proceso que está arrancando en estos momentos, porque recientemente se ha declarado la nulidad del decreto que permitió ese blanqueo ilegal. Lo inminente es el inicio del proceso, pero pasará algún tiempo antes de que el estado pueda hacerse de esos dineros.

