La provisión de medicamentos es "normal", afirmaron los farmacéuticos

La provisión de medicamentos "es normal", aseguró este miércoles el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), quien aclaró que "no hay faltantes" de remedios ni que hayan cambiado las condiciones de pago.

Por su parte, desde Gobierno enfatizaron que "no existe una situación de falta de insumos" en hospitales nacionales, tras una reunión que mantuvieron funcionarios de los ministerios de Salud y de Economía con representantes de las cámaras de prestadores del sector sanitario.

"Para tranquilidad de la población, la provisión de medicamentos es normal, a través de las droguerías y laboratorios, manteniéndose las condiciones de pago habituales, sin que haya faltantes de medicamentos", subrayó el Ceprofar en un comunicado.

La entidad farmacéutica remarcó que "la situación de conflicto se centra en la atención a las prepagas, no así en la mayoría de las obras sociales", en referencia al reclamo del sector para que los plazos de pago sean inferiores a los que existen en la actualidad.

Ceprofar precisó que en Argentina, alrededor del 5% de la población (más de dos millones de personas) reciben sus medicamentos a través de la medicina prepaga, mientras que el 63% (28 millones de personas) lo hace a través de las obras sociales.

A su vez, recalcó que "no hay problemas en la atención al PAMI, que está abonando las prestaciones en tiempo y forma a las farmacias, de acuerdo a lo convenido".

En Córdoba la situación es "normal"

En esta provincia la distribución de medicamentos a través de las bocas minoristas, las farmacias, es totalmente normal. En diálogo con La Nueva Mañana, Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, aseguró que "no existen faltantes y el expendio de remedios es normal".

Miranda reconoció que "el inconveniente fue cuando recientemente hubo cambio de precios, a fines del mes de octubre, donde lo que pasó fue que las droguerías (en la cadena de comercialización, los mayoristas), dejaron de entregar medicamentos, especulando con un aumento de precios".

El dirigente del Colegio de Farmacéuticos, amplió: "Nunca fue que faltaran los remedios, sino que no se entregaban por especulación de las droguerías. El efecto es el mismo, porque no llega al mostrador de las farmacias, pero no es que no había medicamentos porque no se podían fabricar"

Diego Miranda recordó cómo en cieertos momentos, durante gobiernos anteriores, "tuvimos que hacer un 'parate' al Pami, donde para nosotros no pasaba por una cuestión política, sino que tenía que ver con la sustentabilidad de las farmacias, en tanto somos quienes financiamos el sistema, y eso sí es lo que debería cambiar".

Fuentes: LNM - Télam