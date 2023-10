En el marco de esta investigación, está detenida la enfermera Brenda Agüero e imputados funcionarios y ex funcionarios.

El abogado querellante Carlos Nayi informó que la Cámara de Acusación confirmó al fiscal Raúl Ignacio Garzón para seguir a cargo de la causa que investiga la muerte de bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal, y que tiene detenida a la enfermera Brenda Agüero e imputados por diversos delitos a funcionarios y ex funcionarios de la Provincia.

La confirmación responde a planteos que fueron emitidos por parte de la defensa de algunos de los acusados.

"Desde el punto de vista judicial, técnico y procesal, la Cámara de Acusación rechazó el recurso interpuesto por el doctor (Joaquín) Nores, pidiendo incorporar al abogado Justiniano Martínez a la causa, por lo que queda ratificada la resolución del juez de Control Fernandez López y la del mismo doctor Garzón", explicó Nayi a Radio Universidad.

Destacó que la medida es la correcta ante la "alta complejidad" de la causa, que cuenta con más de 31 cuerpos, y que más allá de la "honorabilidad y trayectoria" de Justiniano Martínez; su incorporación podría implicar "un grave daño a la causa, porque demoraría el cumplimiento de la investigación".

Y concluyó: "No es otro el camino que la elevación a juicio oral y público, no hay desdoblamiento de la causa".

Se especula que antes de fin de año podría pedirse la elevación a juicio.

Los hechos investigados

Cabe recordar que la investigación judicial se conoció el 11 de agosto del año pasado, a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal "Ramón Carrillo" de esta capital, los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de 2022.

Los informes determinaron que la muerte de dos de los bebés, nacidos el 6 de junio, ocurrió por cuadro de "hiperpotasemia”, causado “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

Solo a dos de los fallecidos se le realizaron las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser sometidos a estudios de ADN.

Personas imputadas

Además de la enfermera Brenda Agüero están acusados el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; y el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.

También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

La ex directora del Materno Neonatal, Liliana Asís, está imputada por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”; la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la ex jefa de Enfermeras, Alicia Ariza, enfrentan el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”.

