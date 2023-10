"La grieta está dentro del partido que ofreció a sus dos candidatos y que tenía al ex presidente intentando ejercer ese liderazgo", dijo el ex ministro en una entrevista.

Para Durán Barba, Macri "tenía pésimas cifras y un rechazo total"

El asesor político ecuatoriano cuestionó al ex presidente, que había asegurado que JxC no ganó porque no se lo eligió como candidato.