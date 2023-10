La autocrítica de Luis Juez por el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei

El apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei para el balotaje presidencial expuso las diferencias dentro de Juntos por el Cambio. En ese marco, el senador Luis Juez realizó una fuerte autocrítica: "Somos un cabaret".

"Somos un espanto por eso la gente no nos votó el domingo. No podemos hacer cualquier cosa, no podemos tomar cualquier decisión y decir 'da todo lo mismo'", afirmó en TN el líder del Frente Cívico de Córdoba, quien aclaró que desde su posición "el kirchnerismo es un límite infranqueable".

Juez cuestionó la forma en que procedió la excandidata presidencial, luego del acercamiento a Milei junto a Mauricio Macri pensando en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

"Antes de anunciar algo me hubiese juntado con Milei diez veces a ver qué va a hacer con la salud pública, con la educación, con la seguridad", consideró el dirigente cordobés.

Consultado por qué cree que no votaron a Juntos por el Cambio, Juez señaló el "exceso de vanidad". Y agregó: "Parecemos un grupo de vedetongas, hubiésemos hecho una elección en el Maipo. Siempre pensando en nosotros".

En diálogo con Cadena 3, Juz también fue mue muy crítico con la coalición y comentó que lo que hizo quien fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio fue "un acto presuntuoso e innecesario".

"No entiendo la urgencia, todavía no pasaron ni 72 horas de una derrota; necesitamos hablar entre nosotros, respetarnos y cuidarnos, porque en la unidad en sí misma hay un valor que hay que cuidar y no veo porqué ponerlo en riesgo por una discusión apresurada", sumó.

En ese marco, manifestó: "No me obliguen elegir entre Frankenstein y Drácula, no me gustan las películas de terror, dejame que me compre un balde de pochoclos y me ponga a pensar".