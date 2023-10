Último adiós a Sonia Torres, símbolo de los derechos humanos en Córdoba

Familiares, amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos; referentes políticos y vecinos despiden este sábado a Sonia Torres, la histórica presidente de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, e incansable defensora de los derechos humanos, fallecida este viernes a la tarde a los 94 años.

Sonia dedicó su vida a la búsqueda de su nieto nacido en cautiverio durante la última dictadura cívico militar y también de su hija, Silvina Parodi, y su yerno, Daniel Oroszco, padres del chico que están desaparecidos, informó una fuente de esa organización.

La férrea luchadora por los derechos humanos y por la recuperación de nietos apropiados, padecía problemas de salud y falleció en la ciudad de Córdoba. Sus restos son velados mañana desde las 10 en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo local, ubicada sobre Manuel de Falla 7.384 en barrio San José de la capital local.

Tras conocerse la noticia, el gobernador Juan Shiaretti destacó que Sonia fue una "luchadora que, en la noche más oscura de la Patria, junto a madres y abuelas, levantaron su voz reclamando por sus hijos y nietos".

"A 40 años del retorno de la democracia, su legado y trabajo seguirán siendo un faro en la búsqueda permanente de Memoria, Verdad y Justicia", resaltó el mandatario cordobés a través de sus redes sociales. Posteriormente, este sábado, el mandatario provincial, llegó hasta el lugar del sepelio para darle el último adiós. Desde allí indicó que Sonia "es un ejemplo para todos los cordobeses".

La lucha de Sonia

La hija de Sonia, Silvina, había nacido el 19 de noviembre de 1955 en Córdoba. Estudiaba ciencias económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, estaba federada en natación y egresó del Colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano.

Militaba en la Juventud Guevarista (JG) y en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Estaba casada con Daniel Francisco Oroszco, quien nació el 4 de octubre de 1953 en Mendoza.

Silvina tenía 20 años y estaba embarazada de seis meses y medio cuando fue secuestrada junto a Daniel el 26 de marzo de 1976 de su casa en barrio Alta Córdoba, y permanecieron cautivos en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla. Daniel tenía 22 años cuando fue secuestrado y ambos permanecen desaparecidos. Desde entonces, Sonia luchó incesantemente para encontrar a su hija y a su nieto, convirtiéndose en una referente de la lucha por los derechos humanos en Córdoba.

De acuerdo a los distintos elementos de pruebas que surgieron durante los juicios por delitos de Lesa Humanidad en Córdoba, el hijo de Silvina y Daniel habría nacido el 14 de julio de 1976 en la Maternidad provincial de Córdoba y apropiado, presuntamente por los militares.

Una carta para Sonia



Tras el fallecimiento de Sonia Torres, desde Abuelas de Plaza de Mayo le dedicaron un sentido mensaje en las redes. Este es el comunicado completo:

"Parece mentira que tengamos que comunicar la partida de la Abuela Sonia Torres, la Abuela de Córdoba, la de sonrisa amplia y pregunta persistente. Esa pregunta que los cómplices del terrorismo de Estado nunca le respondieron: dónde está el hijo de Silvina y Daniel.

Sonia comenzó la búsqueda de su hija Silvina Parodi y su yerno Daniel Orozco dos días después del golpe más sangriento de nuestra historia, cuando el terrorismo de Estado los desapareció. Silvina estaba embarazada de seis meses, así que, para junio de 1976, fecha probable de parto, Sonia sumó la búsqueda de su nieto. Como todas las Abuelas nunca bajó los brazos, recibió amenazas, sufrió un atentado, pero nada la intimidó para seguir reclamando justicia y saber del paradero de su nieto.

El juicio por los crímenes de La Perla, que juzgó a los responsables de la desaparición de Silvina y Daniel, le trajo la certeza del nacimiento del hijo de ambos: fue un varón y nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial de Córdoba.

“Yo no me voy a ir de acá hasta encontrar a mi nieto”, decía en cada ocasión, pero el cuerpo no resistió. Y la injusticia de los que callan le robó ese abrazo tan anhelado. Duele tanto su partida, que no quedan palabras. Solo prometer seguir trabajando con todo el compromiso y amor que nos legó, para encontrar a su nieto y contarle lo extraordinaria que fue su Abuela.

Esa mujer, que en tiempos de pandemia inició el trabajo de Archivo para guardar ella misma la historia de su propia búsqueda y la de la filial: 14 carpetas foliadas y prolijamente clasificadas para que su nieto sepa cuánto lo buscó. Sonia, hasta hace unas pocas semanas iba diariamente a la filial a trabajar por la búsqueda de su nieto y los nietos de todas sus conpañeras. De lunes a viernes, de 9 a 16, esperando ver pasar por la puerta al que en algún momento resulte ser el hijo de Silvina y Daniel. Porque Sonia como decía este último tiempo se lleva "tatuado en su corazón la palabra Esperanza".

A la sociedad le pedimos una vez más que rompa los pactos de silencio, no queremos despedir más Abuelas y familiares sin poder cerrar esta herida que es parte constitutiva de una generación que necesita saber de dónde vino para poder forjar su presente y soñar su futuro.

Abrazamos a sus familiares, a los compañeros y compañeras de la filial Córdoba y a todos los que formaron parte del mundo de la Choni, la Abuela que nos hizo creer que sería eternamente joven. Así te recordaremos. Hasta la victoria siempre querida Sonia, tu legado será imborrable.

